Meral Akşener canlı yayın açıklaması İZLE! Meral Akşener canlı yayında açıklama yapıyor! Meral Akşener konuşması CANLI!

Akşener yeni ekonomi yönetimine seslenerek "Siz, Türk milletine karşı sorumlusunuz, bunu aklınızdan çıkarmayın. Doğruları daha fazla vakit kaybetmeden yapın. Milletimizi mağdur etmeyin. Enflasyonu düşürme yöntemini seçmek sizin elinizde." ifadelerini kullandı. İşte Meral Akşener canlı yayın açıklaması İZLE! Meral Akşener canlı yayında açıklama yapıyor!

MERAL AKŞENER CANLI YAYIN AÇIKLAMASI İZLE

İyi Parti lideri Meral Akşener, Büyük Taarruz'un başlangıç noktası Afyonkarahisar'da vatandaşlara hitap ediyor. Günler öncesinden önemli mesajlar vereceği duyurulan Akşener, "Bugün hep birlikte buradayız, inanıyorum ki her yıl artarak burada olacağız. Yeni bir yola çıkmak için buradayız. Seçimlerin üzerinden 90 gün geçti. Devlet teamüllerine göre seçimden sonraki 90 gün önemlidir. Bu süre zarfında hem seçilen yeni iktidara yeni dönemdeki icraatlarını göstermek için kredi verilir hem de muhalefet bu sürede muhasebesini yapar. Biz de muhasebemizi yaptık." Dedi. İşte Meral Akşener canlı yayın açıklaması;

EKONOMİ YÖNETİMİNE SESLENDİ

Akşener, "Buradan çıkan sonuçları sizle paylaşacağım ama öncelikle iktidarın ilk 90 günlük performansını değerlendirmek istiyorum. AKP bulunduğu vaatlerden her geçen gün uzaklaştı. Biz bu vaatlerin gerçekleştirme niyetinde olunmadığını zaten biliyorduk. İktidar kendi beceriksizliklerinin bedelini bu dönemde de millete ödetmeye devam ediyor. Buradan yeni ekonomi yönetimine seslenmek istiyorum. Bunu aklınızdan çıkarmayın." ifadelerini kullandı.

"FAKİR FUKURADAN ELİNİZİ ÇEKİN"

Akşener açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Siz, Türk milletine karşı sorumlusunuz, bunu aklınızdan çıkarmayın. Doğruları daha fazla vakit kaybetmeden yapın. Milletimizi mağdur etmeyin. Enflasyonu düşürme yöntemini seçmek sizin elinizde. Vergileri, AK Parti iktidarlarının bugüne kadar ayrıcalık tanıdığı imtiyazlı kesimler için artırmak sizin elinizde. Fakir fukaradan elinizden çekin, orta direği fakir etmekten vazgeçin. Kodamanlarınızın cebinden alın.

"AK PARTİ YENİ GELENLERLE ZAMAN KAZANMAYA ÇALIŞIYOR"

AK Parti'nin ne planı ne programı var. Yeni gelenlerle zaman kazanmaya çalışıyorlar. Daha dün AK Parti yönetiminin savunduğu KKM'den kurtulmanın yollarını arıyorlar. Ben de buradan sormak istiyorum. Sadece KKM sebebiyle milletimize ödetilen milyarlarca lira şimdi ne olacak? Nebati mi, Kavcıoğlu mu hesap verecek? Şimşek, ''2026'da rahatlayacağız" diyor. Kendisine saygım var ama kendisi de biliyor ki bu mümkün değil. Servet transferi devam ediyor çünkü. Körfez ülkelerine taviz vererek varlıklarımızı fütursuzca satarak günü kurtarmaya çalışıyorlar. Satacak bir şey kalmayınca ne yapacaklar?

"RASYONEL VE KAPSAMLI BİR İSTİKRAR PROGRAMINA İHTİYACIMIZ VAR"

Biz yabancı yatırımcıya karşı değiliz, ülke çıkarlarının korunduğu, ilişkiler kurulduğu müddetçe elbette dışarıdan para bulunabilir. Ancak ülkemizin ihracata yönelik sektörlerimizi daha üretken yapacak, çalışanlarımızın refahını yükseltecek yabancı yatırıma ihtiyacımız var. Böyle kaliteli yatırımı çekmek için de hukukta güven ve adalet tesis etmek şart. Krizden çıkmak için de rasyonel ve tam kapsamlı bir istikrar programına ihtiyacımız var."