İYİ Parti lideri Meral Akşener'in yaptığı açıklama sonrasında altılı masadan neden ayrıldığı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından altılı masanın neden dağıldığı araştırılıyor. Peki, Meral Akşener altılı masadan neden ayrıldı? 6'lı masa dağıldı mı? Meral Akşener Aday açıklaması nedir? İşte detaylar...

Akşener'in restine 6'lı Masa'dan ilk yorumlar gelmeye başladı: Hakikate saygı yoksa gerisini konuşmaya gerek var mı?

6'lı masanın liderleri 18 Şubat'ta deprem gündemi ile gerçekleştirilen toplantının ardından bu kez Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. İYİ Parti Lideri Meral Akşener, altılı masa toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. Meral Akşener'in neden altılı masadan ayrıldığı merak konusu oldu. Peki, Meral Akşener altılı masadan neden ayrıldı? 6'lı masa dağıldı mı? Meral Akşener Aday açıklaması nedir? Detaylar haberimizde...

MERAL AKŞENER ALTILI MASADAN NEDEN AYRILDI?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Akşener, "İYİ parti bir tercihe zorlanmıştır, bir kıskaca alınmıştır. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Dün toplantıdan Kılıçdaroğlu'nun adı adaylık için beyan edildi. Biz ise Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adını andık. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi." dedi.

ALTILI MASA DAĞILDI MI?

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in yaptığı açıklamalar şu şekildedir:

Dün ortak Cumhurbaşkanı adayını tartıştık. Bu doğrultuda 5 parti Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yönünde görüşlerini paylaştılar. Yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında açık ara kazandığını gördüğümüz Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için görüşümüzü beyan ettik. Aday belirleme sürecinin sağlıklı yönetilmesi için bütün partilerin belirleyeceği çalışmalar ışığında ortak Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesini önerdik.

Bu görüşlerimiz kesin bir şekilde reddedildi. Altılı masanın son toplantısında bir tırnak için anlayışa varıldı. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Anladık ki yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar, kutlu bir zafere tercih edilmiştir.