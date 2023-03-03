6'lı masanın dün yapılan toplantısının ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener basın toplantısı gerçekleştirdi. Meral Akşener'in açıklaması merak konusu oldu. Peki, Meral Akşener altılı masadan ayrıldı mı? İYİ Parti 6'lı masadan neden çekildi? İşte detaylar...

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Geçtiğimiz akşam 6'lı masanın liderleri 18 Şubat'ta deprem gündemi ile gerçekleştirilen toplantının ardından bu kez Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantının ardından İYİ Parti Lideri Meral Akşener kameralar önüne geçerek açıklamalarda bulundu. Peki, Meral Akşener altılı masadan ayrıldı mı? İYİ Parti 6'lı masadan neden çekildi? Detaylar haberimizde...

6'LI MASADA KİMLER VARDI?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu

MERAL AKŞENER ALTILI MASADAN AYRILDI MI?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Akşener, "İYİ parti bir tercihe zorlanmıştır, bir kıskaca alınmıştır. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Dün toplantıdan Kılıçdaroğlu'nun adı adaylık için beyan edildi. Biz ise Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adını andık. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi." dedi.

ALTILI MASA DAĞILDI MI?

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in yaptığı açıklamalar şu şekildedir:

Dün ortak Cumhurbaşkanı adayını tartıştık. Bu doğrultuda 5 parti Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yönünde görüşlerini paylaştılar. Yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında açık ara kazandığını gördüğümüz Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için görüşümüzü beyan ettik. Aday belirleme sürecinin sağlıklı yönetilmesi için bütün partilerin belirleyeceği çalışmalar ışığında ortak Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesini önerdik.

Bu görüşlerimiz kesin bir şekilde reddedildi. Altılı masanın son toplantısında bir tırnak için anlayışa varıldı. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Anladık ki yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar, kutlu bir zafere tercih edilmiştir.