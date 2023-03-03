İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Akşener, "İYİ parti bir tercihe zorlanmıştır, bir kıskaca alınmıştır. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Dün toplantıdan Kılıçdaroğlu'nun adı adaylık için beyan edildi. Biz ise Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adını andık. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi." dedi. Peki, Meral Akşener aday olacak mı? Meral Akşener CB adayı olacak mı?

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Altı siyasi partiden oluşan Millet İttifakı dünkü toplantının ardından ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda ortak bir anlayışa ulaştıklarını, nihai kararı 6 Mart'ta açıklayacaklarını duyurdu. Bugünse İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Genel İdare Kurulu'nu topladı. Meral Akşener aday olacak mı? Meral Akşener CB adayı olacak mı?

EKREM İMAMOĞLU ADAY OLACAK MI?

Meral Akşener," Bu yüzden Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na çağrı yapıyorum. Tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimizi enkaz altında bile yalnız bırakmadınız. Çok kritik bir kırılmanın eşiğinde milletimiz sizi göreve çağırıyor. Bu vazife dayatmayı değil, dayatmacılığı yıkma vazifesidir. Hiç şüphemiz yok ki bu vazife reddedilmez bir vazifedir. Bu çağrının sahibi millettir. Bu saatten sonra bizlere düşen seçim yapmaktır." dedi.

Ancak henüz Meral Akşener'den adaylık konusunda bir açıklama gelmedi.