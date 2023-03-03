Meral Akşener açıklaması nedir? Meral Akşener CANLI YAYIN! Meral Akşener aday açıklaması ne?

6'lı Masa toplantısının ardından ortak adayda anlaştığını ve pazartesi günü ismin açıklanacağı duyuruldu. Kılıçdaroğlu ve Akşener, kurmayları ve partilerinin yetkili kurulları ile durum değerlendirmesi yapmak için bir araya geldi. Akşener'in yapacağı açıklama merak konusu oldu. Peki, Meral Akşener açıklaması nedir? Meral Akşener aday açıklaması ne? İşte detaylar...

Meral Akşener CANLI YAYIN! 6'lı masanın liderleri 18 Şubat'ta deprem gündemi ile gerçekleştirilen toplantının ardından bu kez Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. 6'lı masa toplantısının ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener, kurmaylarıyla durum değerlendirmesi yapmak için parti genel merkezinde bir araya geldi. Akşener'in yapacağı açıklama merak konusu oldu. Peki, Meral Akşener açıklaması nedir? Meral Akşener aday açıklaması ne? Detaylar haberimizde...

6'LI MASADA KİMLER VAR?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu

CUMHURBAŞKANI ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bugün yapılan toplantı sonrasında 6'lı masadan ortak açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı adayımız konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Nihai açıklamayı pazartesi günü kamuoyu ile paylaşacağız" ifadeleri yer aldı.