14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Arama motorlarında ise Meral Akşener açıklaması ne zaman, saat kaçta? Meral Akşener basın açıklaması canlı izle! Meral Akşener açıklaması canlı! araması aratılıyor.

Meral Akşener açıklaması ne zaman? merak ediliyor. Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanıyor. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. Meral Akşener'in açıklaması merak ediliyor. Meral Akşener açıklaması ne zaman, saat kaçta? Meral Akşener basın açıklaması canlı izle! Akşener açıklaması canlı!

MERAL AKŞENER AÇIKLAMASI NE ZAMAN?

Meral Akşener seçime dair basın açıklamasını saat 22.00'de yapacak.

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanıyor. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

MERAL AKŞENER AÇIKLAMASI CANLI İZLE!