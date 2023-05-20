14 Mayıs seçimlerinden bu yana sessizliğini koruyan İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçimden sonra ilk kez konuşmuş olacak. Böylece merak edilmekte olan Meral Akşener açıklama yapacak mı? Sorusu da yanıt buldu. Peki, Meral Akşener açıklama yapacak mı? Meral Akşener açıklaması ne zaman, saat kaçta? Meral Akşener basın açıklaması ne zaman?

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Meral Akşener açıklama yapacak mı? 14 Mayıs'ta Türkiye hem meclis hem de cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandığa gitti. Cumhur İttifakı meclis çoğunluğunu alırken, adaylardan hiçbiri yüzde 50'yi geçemediği için cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tura kaldı. Peki, Meral Akşener açıklama yapacak mı? Meral Akşener açıklaması ne zaman, saat kaçta? Meral Akşener basın açıklaması ne zaman?

MERAL AKŞENER AÇIKLAMA YAPACAK MI?

Akşener günler süren sessizliğini bozuyor. İYİ Parti Genel Merkezi'nde bugün bir basın açıklaması düzenleyecek olan Akşener, saat 13.00'te kameralar karşısına geçecek. Böylece Akşener, 14 Mayıs'tan bu yana ilk kez konuşacak.

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti'den oluşan Millet İttifakı 14 Mayıs tarihinde istediği sonucu alamadı. Bu tarihten bu yana hiç konuşmayan Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti lideri Akşener'in sessizliği kafalarda soru işareti bırakmıştı.

Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı 2.tur seçimi için milyonlar 28 Mayıs'ta yeniden sandığa gidecek. Adaylardan fazla oyu alan 13. cumhurbaşkanı olacak.