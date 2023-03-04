Son Dakika: İmamoğlu ve Yavaş, Akşener ile görüşecek mi? CHP'den yapılan açıklamaya İYİ Parti'den yalanlama geldi

Meral Akşener 6'lı masaya geri dönecek mi? Meral Akşener 6'lı masaya geri gelir mi? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, Meral Akşener 6'lı masaya geri dönecek mi? Meral Akşener Altılı masaya geri gelir mi? Akşener 6'lı masadan tamamen ayrıldı mı? İşte ayrıntılar...

MERAL AKŞENER 6'LI MASADAN AYRILDI MI?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Akşener, "İYİ parti bir tercihe zorlanmıştır, bir kıskaca alınmıştır. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Dün toplantıdan Kılıçdaroğlu'nun adı adaylık için beyan edildi. Biz ise Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adını andık. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi." dedi.

MERAL AKŞENER 6'LI MASAYA GERİ DÖNER Mİ?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, konuk olduğu programda İYİ Parti'nin 6'lı Masa'ya dönüp dönmeyeceği sorusuna yanıt verdi. Açık kapı bırakan Usta, "Pazartesi yapılacak toplantıya katılım kararı GİK'te değerlendirilecek. Henüz karar verilmedi. Kapı açık. Altılı masa baştaki çalışma ilkelerine dönecek olursa, isim konusunda da 'Bu tavrı sürdüreceğiz' denirse bu devam eder" dedi.

6'lı masanın son toplantısında 5 partinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda birleşmesine karşı çıkan Akşener, kameralar karşısına geçerek çok sert açıklamalarda bulundu. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na da adaylık çağrısında bulunan Akşener'in sözleri 6'lı masada deprem etkisi yaptı ancak iki belediye başkanı da Kılıçdaroğlu'na desteklerini belirtti.

Yaşanan gelişmeler sonrası İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Habertürk yayınına bağlanarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. 6 Mart'ta yapılması planlanan Altılı Masa toplantısına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılıp katılmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Erhan Usta, "Onunla ilgili karar almış değiliz. Milletvekillerimiz 2 Mart'ta görüşlerini ifade etti, 3 Mart'ta GİB toplantısı yapıldı. Bundan sonraki atılacak adımlar, toplantılarla değerlendirilecektir. Bence kapı hala açık."

İYİ Parti'nin tekrar masaya oturması için şart koşan Usta, "Pazartesi yapılacak toplantıya katılım kararı GİK'te değerlendirilecek. Henüz karar verilmedi. Kapı açık. Altılı masa baştaki çalışma ilkelerine dönecek olursa, isim konusunda da 'bu tavrı sürdüreceğiz' denirse bu devam eder. Ancak 'çalışma ilkelerinden vazgeçiyoruz' denirse olmaz.

Cumhurbaşkanı adayının isminin neden daha önce konuşulmadığı hakkında değerlendirmelerde bulunan Usta, "Bu konu keşke daha önce gelmiş olsaydı. Bu konu masaya gelmedi. Bizim açımızdan beklenti hep 'uzlaşıyla çıkacak' gibiydi. Bu konu, birkaç ay önce masaya gelseydi belki böyle bir gerginlik olmazdı" dedi.

TOPLANTIDA NE YAŞANDI?

İYİ Partili Usta, "Sayın Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu'na 'Bizim önerdiğimiz iki aday için elinizi siz de kaldırın' diyor. Herkes kendi partisinden isim söylerse nasıl uzlaşı olacak? İş bu kadar sıkıntıya çıktıktan sonra iki başka çağrı yapmak, başka partinin iç işlerine karışmak değil" dedi.