Meral Akşener 6'lı masadan kalkıyor mu ve İYİ Parti masadan ayrıldı mı soruları gündeme geliyor. Konuya ilişkin açıklama yapan İYİ Parti cephesi, Meral Akşener 6'lı masadan kalkıyor mu sorusuna yanıt verdi. Peki, Meral Akşener 6'lı masadan kalkıyor mu? İYİ Parti masadan ayrıldı mı? İYİ Parti'den açıklama!

Meral Akşener 6'lı masadan kalkıyor mu ve İYİ Parti masadan ayrıldı mı soruları sıklıkla araştırılıyor. Bugün basın toplantısı düzenleyen Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu konuyla ilgili bilgi verdi. Meral Akşener 6'lı masadan kalkıyor mu ve İYİ Parti masadan ayrıldı mı soruları gündeme geliyor. Meral Akşener 6'lı masadan kalkıyor mu? İYİ Parti masadan ayrıldı mı? İYİ Parti'den açıklama! Detaylar haberimizdedir…

MERAL AKŞENER 6'LI MASADAN KALKIYOR MU?

Pazar günü yapılan seçimler sonrası Meral Akşener başta olmak üzere İYİ Parti cephesinin sessizliğe gömülmesi, 6'lı Masa'dan ayrılma yaşanabileceği iddialarını ortaya çıkardı. Bugün basın toplantısı düzenleyen Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu "Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazananı yoktur. El birliğiyle 28 Mayıs'a hazırlanmalıyız. Partimiz Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı olması için var gücüyle çalışmaya devam edecektir "dedi.

İYİ PARTİ MASADAN AYRILDI MI?

Kılıçdaroğlu 2. tur çalışmalarına hızla başlarken Millet İttifakı ortaklarından art arda destek paylaşımları geldi. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 gündür sessiz kalması dikkat çekmişti. İYİ Parti cephesinden Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu kameralar karşısına geçerek bir açıklama yaptı. Zorlu, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazananı yoktur. 28 Mayıs yeni bir bakış açısının, yeni bir değerlendirmenin yapılacağı seçim olacaktır. Milletimizin Cumhur İttifakı'nı salt çoğunluğun üzerinde bir milletvekili sayısına ulaştırdığını görüyoruz. İstediğimiz oy oranına ulaşamasak da oylarımızı koruduğumuz görülmektedir. Yol haritamızı kapsamlı bir şekilde belirleyeceğiz." dedi. Zorlu açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Önümüzdeki 11 günlük süreçte cumhurbaşkanı seçimine odaklanacağız. 2. tur seçiminde Millet İttifakı kazanacaktır. 10 ay sonra gerçekleşecek mahalli idareler seçimine de hazırlanmaya başlayacağız parti olarak. Partimiz Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı olması için var gücüyle çalışmaya devam edecektir. "TUTUNAKLAR ARASINDA UYUŞMAYANLAR VAR" Yoğun incelemeler neticesinde YSK verileri ile ıslak imzalı tutanaklar arasında uyuşmayanlar vardır. Dün saat 15 itibarıyla ilçe seçim kurullarına itirazlarımızı yapmış bulunuyoruz. Binlerce itiraz yapıldı ve her bir oyun sağlıklı bir şekilde yansımasını sağlayacağız. Mersin'de incelemeler devam ediyor. Maddi hata düzeltmelerine yönelik olarak itirazlarımızın büyük kısmının YSK verilerine işlenmeye başladığını milletimizle paylaşmak istiyoruz. Seçimin meşruiyetine yönelik kaygılara yönelik bizim de hassasiyetimiz çok büyük. İtirazlarımızın neticesine göre ortaya çıkan tabloyu milletimizle hızlı şekilde paylaşmaya çalışacağız. Seçim güvenliği konusunda YSK ve sandık verilerini karşılaştırmak için kullandığımız sistemimiz sorunsuz şekilde çalışmıştır. Siyasi iktidar eliyle devletteki tarafsızlığın ortadan kaldırıldığı, partizanlığın her yeri sarmakta olduğu bu süreçte kesin olmayan sonuçlara göre milletimizin Cumhur İttifakı'nı salt çoğunluğun üzerinde bir milletvekili sayısına ulaştırdığını görüyoruz."