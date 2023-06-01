Meral Akşener 6'lı masadan ayrıldı mı, neden ayrıldı ve İYİ Parti masadan kalktı mı soruları gündemden düşmüyor. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, konuyla ilgili açıklama yaptı. Meral Akşener 6'lı masadan ayrıldı mı, neden ayrıldı? İYİ Parti masadan kalktı mı? İYİ Parti Millet İttifakı'ndan ayrıldı mı? soruları merak ediliyor. Peki, Meral Akşener 6'lı masadan ayrıldı mı, neden ayrıldı? İYİ Parti masadan kalktı mı? İYİ Parti Millet İttifakı'ndan ayrıldı mı?

14 Mayıs'taki milletvekilleri seçiminde CHP 169, İYİ Parti ise 43 vekil çıkarmasıyla birlikte Meral Akşener 6'lı masadan ayrıldı mı sorusu gündeme geliyor. Meral Akşener 6'lı masadan ayrıldı mı, neden ayrıldı? İYİ Parti masadan kalktı mı? İYİ Parti Millet İttifakı'ndan ayrıldı mı? sorularına yanıt aranıyor. Meral Akşener 6'lı masadan ayrıldı mı, neden ayrıldı? İYİ Parti masadan kalktı mı? İYİ Parti Millet İttifakı'ndan ayrıldı mı? Detaylar haberimizdedir…

MERAL AKŞENER 6'LI MASADAN AYRILDI MI, NEDEN AYRILDI?

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, 28 Mayıs itibarıyla Millet İttifakı'nın bittiğini açıkladı. Poyraz, "Tüm ittifaklar seçim ittifakıdır, seçim bittiği zaman tüm ittifaklar ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti, ittifak tamamlandı. Cumhurbaşkanı müşterek adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'a kalan ikinci turu için ittifak içindeki partiler mücadelelerini vermiştir, 28 Mayıs itibarıyla da bu ittifak bitmiştir." ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ MASADAN KALKTI MI?

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde CHP, İyi Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi bir araya gelerek Millet İttifakı'nı oluşturmuştu. 14 Mayıs'taki milletvekilleri seçiminde CHP 169, İYİ Parti ise 43 vekil çıkardı. CHP ortak listelerinden Deva Partisi 14, Saadet Partisi 10, Gelecek Partisi 10 ve Demokrat Parti 3 vekil çıkardı. 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda ise Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kaybetti.

İYİ PARTİ MİLLET İTTIFAKI'NDAN AYRILDI MI?