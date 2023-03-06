Meral Akşener 6'lı Masa toplantısına katılacak mı? Akşener 6'lı Masa toplantısında olacak mı?

Geçtiğimiz cuma günü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa'daki 5 partinin cumhurbaşkanı adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu'nun adında mutabık kaldıklarını ve buna karşı çıktıklarını açıkladı. Meral Akşener'in 6'lı Masa'ya katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyordu. Peki, Meral Akşener 6'lı Masa toplantısına katılacak mı?

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Akşener 6'lı Masa toplantısına katılacak mı? Meral Akşener'in 6'lı Masa'ya katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyordu. Peki, Meral Akşener 6'lı Masa toplantısına katılacak mı? Detaylar...

MERAL AKŞENER 6'LI MASA TOPLANTISINA KATILACAK MI?

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüştü. Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın seçilecek 13'üncü Cumhurbaşkanı'nın iki Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları konusundaki önerilerini iletti. Sayın Akşener, Saadet Partisi'ndeki Millet İttifakı toplantısına katılacak" ifadelerini kullandı.

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Saat 15.00'te yapılacak toplantının öncesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş İYİ Parti genel merkezine ziyarette bulundu.

6'LI MASA TOPLANTISINA ERTELENDİ

20 dakika süren zirve sonrası iki başkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelirken yaşanan görüşme trafiği nedeniyle 6'lı Masa'nın adayını belirleyeceği toplantı ilerleyen saatlere ertelendi.

MERAL AKŞENER 6'LI MASA TOPLANTISINA KATILACAK

Yaşanan gelişmelerin ardından kameraların karşısına geçen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Genel Başkanımız Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüştü. Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın seçilecek 13'üncü Cumhurbaşkanı'nın iki Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları konusundaki önerilerini iletti. Sayın Akşener, Saadet Partisi'ndeki Millet İttifakı toplantısına katılacak" diye konuştu.