Meraklı Köfteci nerede çekildi? Meraklı Köfteci konusu ne, oyuncuları kimler? Meraklı Köfteci ne zaman, hangi kanalda? - Haberler

Meraklı Köfteci, 1976 yapımı Türk filmi. Komedi türündeki bu filmin başrollerini Kemal Sunal ve Gölgen Bengü paylaşmıştır. Meraklı Köfteci nerede çekildi? Meraklı Köfteci konusu ne, oyuncuları kimler? Meraklı Köfteci ne zaman, hangi kanalda?

MERAKLI KÖFTECİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde yapıldı. Film genel olarak Beşiktaş, Ortaköy, Levent gibi bölgelerde çekilmiştir.

MERAKLI KÖFTECİ KONUSU NE?

Seyyar köftecilik yapan iyi niyetli ama çok meraklı Zühtü, bir gün zor durumdaki bir kıza yardım etmek isterken kendisini onunla evlenmiş bulur. Kızın akrabaları, boşanması hâlinde; Zühtü'nün akrabaları ise evli kalması ve bir çocuk sahibi olması hâlinde mirasa konacakları hayalini kurmaktadırlar. İki arada bir derede kalan Zühtü ise kıza giderek âşık olur.

MERAKLI KÖFTECİ OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Zühtü Karışan

Gölgen Bengü - Fatma

Şevket Altuğ

İhsan Yüce - Temel Reis

Dinçer Çekmez - İsmail

Hulusi Kentmen - Komiser Niyazi

Ali Şen - Ali Amca

Sümer Tilmaç

Yusuf Sezer - Otelci Arif

Nermin Özses - Güllü Kadın

Haberler.com - Gündem