Menzili uzayan Skywell ET5'e iki yeni donanım seçeneği!

Ulu Motor, Skywell'in uzatılmış menzil sunan ET5 Long Range Legend ve ET5 Long Range Exclusive adındaki iki yeni donanım seçeneğini satışa sundu.

86 kwh'lık yüksek kapasiteli bataryası sayesinde, WLTP normlarına göre, şehir içinde 646 km'ye kadar menzil sunabilen ET5 Long Range Legend'ın anahtar teslimi fiyatı 1 milyon 499 bin TL'den, ET5 Long Range Exclusive'in anahtar teslimi fiyatı ise 1 milyon 899 bin TL'den başlıyor.

Skywell Türkiye CEO'su Mahmut Ulubaş

Skywell Türkiye CEO'su Mahmut Ulubaş yaptığı açıklamada, "Kısa sürede Türkiye pazarında kabul gören Skywell, 2022'nin özellikle son yarısında yaşanan global lojistik problemlerine rağmen 1.150 adetlik teslimat adedine ulaştı. 2023 yılı hedefimizi ise yeni model versiyonlarının da desteğiyle, 2.500 adet olarak belirledik. Özellikle son birkaç aydır aralıksız sürdürdüğümüz sevkiyatlarımızla araç bulunabilirliği konusunda müşterilerimizi en kısa süre içinde yeni otomobilleriyle buluşturmak için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Legend ve Exclusive donanım seçeneklerinde sunduğumuz uzatılmış menzilli Skywell ET5 Long Range ile elektrikli araçlardaki en büyük beklenti olan menzil konusunda, zaten iyi olan kapasitemizi daha da üst bir seviyeye taşıyarak mevcut müşterilerimize yenilerini eklemeyi hedefliyoruz. Türkiye pazarında kısa sürede elde ettiğimiz başarının etkisiyle SKYWELL'in 15 ülkedeki distribütörlük ve yönetimini Ulu Motor bünyesine alırken Skywell Europe'un web sitesinin ve sosyal medyasının da yönetimini artık biz yapıyoruz. Türkiye çapında şu an 12 adede ulaşan, Skyhouse ismini verdiğimiz satış, deneyim ve tanıtım noktalarımızı 2023 sonunda 25 adedin üzerine çıkarma planlarımızı da hızlandırdık" dedi.

Uzatılmış menzil kapasitesiyle WLTP normlarına göre 646 km'ye şehir içinde varan yüksek menzil sunabilen Skywell ET5 Long Range, 85,96 kwh batarya kapasitesiyle öne çıkıyor. 150 kW gücündeki elektrikli SUV, 0-100 km/s hızlanmasını 9.6 saniyede tamamlıyor. ET5 Long Range Legend'ın AC şarj cihazı gücü 6,6 kw olup 380V'lık hızlı şarj istasyonlarında bataryaların yüzde 20'den yüzde 70 seviyesine dolumu ise yaklaşık 63 dakikada tamamlanıyor. Wallbox ile 220V elektrik akımındaki yavaş şarjlardaki tam batarya dolumu ise 14 saatte gerçekleşiyor. SKYWELL ET5 Long Range Exclusive'in ise AC şarj cihazı gücü 11 kw olup 380V'lık hızlı şarj istasyonlarında bataryaların yüzde 20'den yüzde 70 seviyesine dolumu yaklaşık 63 dakikada tamamlanıyor. Wallbox ile 220V elektrik akımındaki yavaş şarjlardaki tam batarya dolumu ise 8 saatte gerçekleşiyor.

Türkiye'ye ilk aşamada Comfort, Comfort Plus, Premium Line ve Premium Plus olmak üzere 4 farklı donanım seviyesinde satılan Skywell ET5, yeni Long Range serisinde Legend ve Exclusive donanım paketleriyle ithal ediliyor. Kapsamlı standart donanımıyla dikkat çeken ET5 Long Range Legend'da, ABS, EBD/CBC, BA/EBA, ARS/TCS, ESC/DSC, DAB, PAB, SAB, CAB, HAC, AUTO HOLD, HDC, ön park radarı, arka park radarı, arka kamera, LED farlar, LED gündüz farları, panoramik açılır cam tavan, anahtardan dört cam kaldırma, elektrikli, ısıtmalı, otomatik katlanabilir yan aynalar, 3 bölgeli otomatik klima ve 1 USB çıkışı gibi ekipman standart olarak sunuluyor. Skywell ET5 Long Range Exclusive'de bunlara ek olarak; ACC, Lazer farlar, fabrikasyon karartılmış camlar, metalik renkli tavan rayları, 128 çeşit ambiyans aydınlatması, ön ve arkada LED tavan lambaları, PM 2.5 hava temizleme, 3 USB çıkışı, araç içi 220V güç kaynağı, kablosuz telefon şarjı, kamp modu, parti modu, uyku modu ve V2L deşarj modu sunuluyor.

Akıllı iç mekan

ET5'in iç mekanında ekrana dokunularak, tek bir tuşla koltukların aşağı, yukarı ve sırt eğimi yön hareketleri değiştirebiliyor. Katmanlı koltuk dolgusu ve farklı sertlik derecelerindeki sırtlık, oturuşları daha konforlu hale getiriyor. 24 adet saklama alanı düzenlemelere yardımcı olurken, büyük panoramik sunroof ise ferahlığı artırıyor. Akıllı bagaj kapağı da benzer şekilde eller ne kadar meşgul olursa olsun rahat ve kullanışlı bir yapı sunuyor. ET5'te konfor, hijyen ve kabin güvenliği birçok ayrıntıyla destekleniyor. Havalandırmalı ısıtma ile entegre koltuk sırtlığı kendini iklim ve sıcaklığa göre ayarlıyor ve kabin içi konforu artırıyor. Koltuk, kapı açıldığında otomatik olarak araçtan rahatlıkla inmek için ideal pozisyona ayarlanıyor ve üst sınıf bir kullanıcı deneyimi yaşatıyor. Yan hava yastıkları ve emniyet kemerleri sınırlandırıcılarına ait uyarı yapılandırması da gelişmiş güvenlik hissi sunuyor. Standart N95 klima filtre, mikron düzeyinde temiz bir havalandırma sistemi sağlıyor.

Tüm bunlarla birlikte ET5, araç bataryası için 8 yıl veya 150 bin kilometre garanti sunuyor.

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