Menzil Cemaati'nin lideri olan ve cemaat mensuplarının "Gavs" olarak adlandırdığı Menzil Şeyhi Abdulbaki Elhüseyni ölüm haberiyle gündeme geldi. Kullanıcılar tarafından Menzil Şeyhi öldü mü sorusu araştırılmaktadır. Abdülbaki Elhüseyni öldü mü merak konusu oldu. Peki, Menzil Şeyhi öldü mü? SON DAKİKA! Gavs Abdülbaki Elhüseyni öldü mü? Detaylar haberimizde...

MENZİL ŞEYHİ ÖLDÜ MÜ?

Nakşibendi tarikatının bir kolu olan Menzil Cemaati lideri Seyyid Abdülbaki El-hüseyni, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

ABDÜLBAKİ ELHÜSEYNİ ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni ismini kullanan ve daha çok bu isimle anılan Erol, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Erdol bugün 14.00'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

MENZİL CEMAATİ NEDİR?

Menzil Cemaati, Nakşibendiye'ye bağlı olup Türkiye'deki cemaatler arasında en fazla mensubu olanlardan biridir. Muhammed Raşit Erol (1930-1993) tarafından kurulmuştur. Bugün önderleri Abdulbaki Erol'dur. Adıyaman ilçelerinden Kahta ilçesinde olup cemaat Ankara ve İstanbul'da da mevcuttur. Türk siyasetçilerden ve Türkiye Cumhuriyeti eski devlet bakanlarından da Menzil Cemaati'ne mensup kişiler vardır. Menzil mensuplarının kurduğu Semerkand vakfı, turizm şirketleri, medya organları, vakıflar ve eğitim kurumları gibi farklı şirket ve yapılanmalar; cemaatin birincil ekonomik kaynağını oluşturmaktadır. Cemaatin merkezi Adıyaman ilidir. Menzil ismini de ortaya çıktığı Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Menzil köyünden almaktadı