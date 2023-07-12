Menzil Şeyhi cenazesi ne zaman, saat kaçta, hangi gün, nerede 2023? Abdülbaki El-hüseyni'nin cenazesi hangi vakit namazından sonra kılınacak?

Menzil Cemaati'nin lideri olan ve cemaat mensuplarının "Gavs" olarak adlandırdığı Menzil Şeyhi Abdulbaki Erol hayatını kaybetti. Peki, Menzil Şeyhi cenazesi ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Abdülbaki El-hüseyni'nin cenazesi hangi vakit namazından sonra kılınacak? İşte detaylar...

Menzil Cemaati lideri Abdülbaki El-hüseyni hayatını kaybetti. Vefatının ardından vatandaşlar Menzil şeyhinin cenazesi ne zaman kılınacak, saat kaçta ve hangi gün kılınacak merak etti. Peki, Menzil Şeyhi cenazesi ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Abdülbaki El-hüseyni'nin cenazesi hangi vakit namazından sonra kılınacak? İşte bilgiler...

MENZİL ŞEYHİ ABDÜLBAKİ HAZRETLERİ KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Nakşibendi tarikatının bir kolu olan Menzil Cemaati lideri Seyyid Abdülbaki El-hüseyni, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Cemaatten yapılan açıklamada; cenazenin Menzil'de defnedileceği belirtildi.

Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni ismini kullanan ve daha çok bu isimle anılan Erol, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Erdol bugün 14.00'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

MENZİL ŞEYHİ GAVS ABDÜLBAKİ EL-HÜSEYNİ'NİN CENAZESİ NE ZAMAN 2023?

Cemaatten yapılan açıklamada; sağlık sorunu olanların, kadın ve çocukların yoğunluktan etkilenmemeleri için taziye ziyaretlerini ertelemeleri istendi. Öte yandan yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Gavs-ı Sani Şeyh Seyyid Abdülbbld Elhüseyni hazretlerinin cenaze namazı Menzil'de kılınacaktır. Lütfen hastaneye gelerek yoğunluk oluşturmayalım. Cenaze namazına iştirak etmek isteyen kardeşlerimiz mümkün olduğunca toplu bir şekilde Menzil'e gidebilirler. Kara yoluyla gideceksek navigasyon uygulamaları üzerinden trafik durumunu takip edelim. Uygun güzergahları kullanalım. Cenaze namazına yetişmek için süratli araç kullanmayalım; trafik kurallarına uyalım. Cenaze namazına yetişemediğimiz için üzülmeyelim. Gavs-ı Sani hazretlerinin aile fertleri Menzil'de taziyeleri kabul etmeye devam edecektir."

Gavsı Sani Seyyid Abdülbaki Elhüseyni'nin cenaze namazının Menzil'de kılınacağı ifade edildi. Menzil Köyü Adıyaman ili Kahta ilçesine bağlıdır. Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı olan Menzil Köyü, Kahta'nın doğusunda 12.5 km mesafede yer almaktadır.