Menzil Cemaati'nin lideri olan ve cemaat mensuplarının "Gavs" olarak adlandırdığı Menzil Şeyhi Abdulbaki Erol hayatını kaybetti. Vefatının ardından vatandaşlar Menzil Şeyhi Abdülbaki El-hüseyni Hazretleri'nin hayatını ve biyografisini merak etti. Peki, Gavs Abdulbaki Erol kimdir, kaç yaşında vefat etti, aslen nereli, doğum tarihi kaç, eserleri nelerdir? İşte detaylar...

Menzil Cemaati lideri Abdülbaki El-hüseyni hayatını kaybetti. Menzil şeyhinin vefatının ardından vatandaşlar şehyin hayatını ve biyografisini merak etti. Peki, Menzil Şeyhi Abdülbaki El-hüseyni Hazretleri kimdir? Menzil Şeyhi Gavs Abdulbaki Erol Hz. kimdir, hayatı ve biyografisi nedir? İşte bilgiler...

MENZİL ŞEYHİ ABDÜLBAKİ HAZRETLERİ KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Nakşibendi tarikatının bir kolu olan Menzil Cemaati lideri Seyyid Abdülbaki El-hüseyni, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Cemaatten yapılan açıklamada; cenazenin Menzil'de defnedileceği belirtildi.

Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni ismini kullanan ve daha çok bu isimle anılan Erol, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Erol bugün 14.00'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

MENZİL ŞEYHİ GAVS ABDÜLBAKİ EL-HÜSEYNİ HAZRETLERİ KİMDİR?

Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki (k.s.) Erol Hazretleri, Menzil tarikatinin şeyhidir. Gavsı Sani Sultan Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni 2 Mayıs 1949 tarihinde dünyaya gelmiştir. Gavsı Sani Sultan Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni 1993 yılında Muhammed Raşit Elhüseyni'nin vefatından sonra Menzil'de irşad görevini üstlenmiştir. Abdulbaki Erol genç yaşlarında verem hastalığı geçirmesi üzerine tedavi için Ankara'ya gönderilmişti.

Menzil şeyhi Abdulbaki El-Hüseyni 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir.