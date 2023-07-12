Nakşibendi tarikatının bir kolu olan Menzil Cemaati lideri Seyyid Abdülbaki El-hüseyni, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Cemaatten yapılan açıklamada; cenazenin Menzil'de defnedileceği belirtildi. Vatandaşlar ise merak ediyor Menzil Köyü nerede? Menzil Köyü nüfusu, seçim sonuçları 2023 ne? Menzil Köyü nereye bağlı, nasıl gidilir? İşte detaylar…

Menzil Cemaati'nin lideri olan ve cemaat mensuplarının "Gavs" olarak adlandırdığı Menzil Şeyhi Abdulbaki Erol hayatını kaybetti. Yurttaşlar ise merak ediyor Menzil Köyü nerede? Menzil Köyü nüfusu, seçim sonuçları 2023 ne? Menzil Köyü nereye bağlı, nasıl gidilir? İşte detaylar…

MENZİL KÖYÜ NEREDE, NEREYE BAĞLI, NASIL GİDİLİR?

Nakşibendi tarikatının bir kolu olan Menzil Cemaati lideri Seyyid Abdülbaki El-hüseyni, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Cemaatindeki kişiler ve vatandaşların ise en çok merak ettiği şey Menzil'in nerede olduğunu merak ediyor. Menzil Köyü, Adıyaman ili Kahta ilçesine bağlıdır. Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı olan Menzil Köyü, Kahta'nın doğusunda 12.5 km mesafede yer almaktadır. Adıyaman il merkezi baz alınarak bir hesaplama yapıldığında ise doğu yönünde ve 43 km mesafede olduğunu görebiliyoruz. İnsanlar buraya genellikle özel araçları ile geliyor ya da gruplar halinde tur firmaları ile birlikte ziyaretler düzenliyor.