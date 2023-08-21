Kahramanmaraş'ta yeşil ve mavi tonlarını sergileyip cezbeden Menzelet Barajı vatandaşların ilgisini çekiyor. Onikişubat ilçesinde bulunan manzarasıyla ilgi uyandıran Menzelet Baraj Gölü doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kahramanmaraş-Göksun-Ilıca yolu üzerinde bulunan baraj göleti adeta görsel şölen oluşturuyor. Doğadaki birçok rengi içinde barındıran baraj göleti ve çevresi suyu ve sık orman yapısı ile yol güzergahı üzerindeki vatandaşların ilgisini çekiyor. Kahramanmaraş'ta, Ceyhan Nehri üzerinde, enerji üretimi amacıyla 1980-1989 yılları arasında inşa edilen Menzelet Barajı, yeşilin ve mavinin bir araya geldiği muhteşem görünümü ile her geçen gün doğaseverlerin ve vatandaşların ilgi odağı haline gelmeye devam ediyor. Bölgede bulunan Ilıca Kaplıcalarına geçen vatandaşlar, güzergahlarının üzerinde bulunan baraj gölünde karşılaştıkları manzarada hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmiyor. Kahramanmaraş'a ilk defa geldiğini ve gördüğü manzaraya hayran kaldığını ifade eden öğretmen Çiğdem Çiftçioğlu, 'Ben Ilıca'ya yeni atandım ilk defa Kahramanmaraş'a geldim ve gördüğüm doğal manzara karşısında sevinç yaşadım. Karadeniz bölgesine benzettim biraz. Yeşil ve mavi bir arada gayet güzel mutlu oldum burada olduğum için' dedi. Vatandaş Davut Bulut ise, 'Manzara çok güzel Ali Kayası bölgesine cam teras yapılıyor orası da güzel olacak gideceğiz' diye konuştu. Neslihan Bulut ise, 'Evden çıkıp gezmek istediğimizde sık sık geldiğimiz bir yer su ve ormanı da çok güzel seviyoruz' dedi.

Menzelet Barajı manzarasıyla mest ediyor

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta yeşil ve mavi tonlarını sergileyip cezbeden Menzelet Barajı vatandaşların ilgisini çekiyor.

Onikişubat ilçesinde bulunan manzarasıyla ilgi uyandıran Menzelet Baraj Gölü doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kahramanmaraş-Göksun-Ilıca yolu üzerinde bulunan baraj göleti adeta görsel şölen oluşturuyor. Doğadaki birçok rengi içinde barındıran baraj göleti ve çevresi suyu ve sık orman yapısı ile yol güzergahı üzerindeki vatandaşların ilgisini çekiyor. Kahramanmaraş'ta, Ceyhan Nehri üzerinde, enerji üretimi amacıyla 1980-1989 yılları arasında inşa edilen Menzelet Barajı, yeşilin ve mavinin bir araya geldiği muhteşem görünümü ile her geçen gün doğaseverlerin ve vatandaşların ilgi odağı haline gelmeye devam ediyor. Bölgede bulunan Ilıca Kaplıcalarına geçen vatandaşlar, güzergahlarının üzerinde bulunan baraj gölünde karşılaştıkları manzarada hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmiyor.

Kahramanmaraş'a ilk defa geldiğini ve gördüğü manzaraya hayran kaldığını ifade eden öğretmen Çiğdem Çiftçioğlu, "Ben Ilıca'ya yeni atandım ilk defa Kahramanmaraş'a geldim ve gördüğüm doğal manzara karşısında sevinç yaşadım. Karadeniz bölgesine benzettim biraz. Yeşil ve mavi bir arada gayet güzel mutlu oldum burada olduğum için" dedi.

Vatandaş Davut Bulut ise, "Manzara çok güzel Ali Kayası bölgesine cam teras yapılıyor orası da güzel olacak gideceğiz" diye konuştu.

Neslihan Bulut ise, "Evden çıkıp gezmek istediğimizde sık sık geldiğimiz bir yer su ve ormanı da çok güzel seviyoruz" dedi.