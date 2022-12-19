Menü mü, Mönü mü? Menü nasıl yazılır? TDK'ye göre menü nasıl yazılır?

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MENÜ MÜ, MÖNÜ MÜ?

Menü mü yoksa mönü mü kelimesi sıklıkla araştırılıyor. Kelimenin doğru yazılışı 'menü' olarak ifade ediliyor.

MENÜ NASIL YAZILIR?

Menü kelimesi, 'menü' olarak yazılır. Anlamı, yemek listesi olarak ifade edilir.

TDK'YE GÖRE MENÜ NASIL YAZILIR?

Yemek listesi

Sofraya çıkarılacak yemeklerin hepsi

Komut veya seçenek listesi