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Menü mü, Mönü mü? Menü nasıl yazılır? TDK'ye göre menü nasıl yazılır?

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Menü mü, Mönü mü? Menü nasıl yazılır? TDK'ye göre menü nasıl yazılır?

Günlük hayatımızda en sık kullandığımız kelimelerden biri de menü kelimesidir. Menü mü, Mönü mü? Menü nasıl yazılır? TDK'ye göre menü nasıl yazılır? soruları araştırılıyor. Peki, Menü mü, Mönü mü? Menü nasıl yazılır? TDK'ye göre menü nasıl yazılır?

TDK'ye göre menü kelimesi nasıl yazılıyor merak ediliyor. Menü mü, Mönü mü? Menü nasıl yazılır? TDK'ye göre menü nasıl yazılır? soruları araştırılıyor. Menü mü, Mönü mü nasıl yazılır merak ediliyor. Menü mü, Mönü mü? Menü nasıl yazılır? TDK'ye göre menü nasıl yazılır? Menü mü, Mönü mü? Menü nasıl yazılır? TDK'ye göre menü nasıl yazılır? Detaylar haberimizdedir…

Menü mü yoksa mönü mü kelimesi sıklıkla araştırılıyor. Kelimenin doğru yazılışı 'menü' olarak ifade ediliyor.

Menü mü, Mönü mü? Menü nasıl yazılır? TDK'ye göre menü nasıl yazılır?

Menü kelimesi, 'menü' olarak yazılır. Anlamı, yemek listesi olarak ifade edilir.

Yemek listesi

Sofraya çıkarılacak yemeklerin hepsi

Komut veya seçenek listesi

Menü mü, Mönü mü? Menü nasıl yazılır? TDK'ye göre menü nasıl yazılır?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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