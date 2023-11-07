Mentos hangi ülkenin markası, kimin malı, gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Mentos hangi ülkenin markası, kimin malı?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Mentos markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Mentos hangi ülkenin markası, kimin malı? İşte, detaylar…

MENTOS HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Mentos, mağazalarda ve otomatlarda satılan hazır ambalajlı şeker markasıdır. İlk olarak 1932'de üretilen marka şu anda dünya çapında 130'dan fazla ülkede İtalyan şirketi Perfetti Van Melle tarafından satılmaktadır. Naneler, hafif sert bir dış cepheye ve yumuşak, çiğnenebilir bir iç kısma sahip küçük oblate sferoidlerdir. Coca-Cola ve Mentos patlaması en bilinen ve eğlenceli reaksiyonlardan biridir.

"Ekşi Karışım" çeşidinde rulo başına sadece 11 disk olmasına rağmen, tipik olarak 14 nane diski içeren rulolarda satılmaktadır. Genellikle rulo başına 4 ila 6 disk içeren daha küçük versiyonlar da mevcuttur. Belirli tatlar Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Malezya, Endonezya, Brezilya ve Birleşik Krallık'ta kutularda satılmaktadır ve rulolar dört paket halinde sunulmaktadır. Mentos'un şu anki sloganı "Taze Kal" şeklindedir. 80 ve 90'larda daha önce yaygın olarak kullanılan hat "Freshmaker" idi.

Mentoslar, nane, karışık meyve, kola, ciklet gibi çeşitli tatlarda ve portakal, çilek ve limon çeşitlerinde mevcuttur. Mentos ilk olarak Hollanda'da hala "Drop Mentos" olarak satın alınabilen meyan kökü aromalı bir tatlı olarak ortaya çıktı.