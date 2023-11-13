Menteşe Belediyesi Personeline Cinsel İstismarla Mücadele Eğitimi Verildi

Menteşe Belediyesi ve Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği işbirliğiyle belediye personeline 'Cinsel İstismara Karşı Koruyucu Önleyici Yaklaşım' konulu eğitim verildi. Eğitimde, çocuk ve ergen kimdir, cinsel istismarın tanımı ve türleri, mağdur suçlayıcılık ve onay kültürü gibi konular ele alındı.

Menteşe Belediyesi ve Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği iş birliğiyle belediye personeline 'Cinsel İstismara Karşı Koruyucu Önleyici Yaklaşım' konulu eğitim verildi.

Sekibaşı Kadın Dayanışma Merkezi'nde verilen ve Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nden Uzman Psikolog Merve Karabulut ve Psikolog Nurgül Öz'ün yürütücülüğünü yaptığı ' Değişim Benimle Başlar' temalı eğitimde katılımcılara; 'Çocuk ve Ergen Kimdir?, Hak Temelli Yaklaşım, Toplumsal Algı, Cinsel İstismarın tanımı ve Türleri, Mağdur Suçlayıcılık ve Onay Kültürü, İstismarı Fark Edebilme, İstismarı Koruyucu Önleyici Yaklaşım Nasıl Olmalı' konularında bilgilendirme yapıldı.

Yapılan sunumların ardından soru cevap etkinliği ile devam eden eğitim kapsamında Menteşe Belediyesi personeli farkındalık oluşturma, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinde kadına ve çocuğa yönelik koruyucu ve önleyici çalışmalar hakkında bilgilendirildi.