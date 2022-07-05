Menşure ne demek? TDK'ye göre menşur anlamı ne? - Haberler

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Menşure ne demek? TDK'ye göre menşur anlamı ne?

Haberler.com - Gündem
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Menşure ne demek? TDK'ye göre menşur anlamı ne?

Menşure ne demek ve TDK'ye göre menşur anlamı nedir vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, menşure ne demek? TDK'ye göre menşur anlamı ne?

TDK'ye göre menşur anlamı ne ve menşure ne demek merak ediliyor. Menşure ne demek ve TDK'ye göre menşur anlamı nedir vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Menşure ne demek? TDK'ye göre menşur anlamı ne? Detaylar haberimizdedir…

MENŞURE NE DEMEK?

Menşure, Arapça kökenli kız cinsiyetine ait olan bir isim. Menşure isminin anlamına bakacak olursak, saçılmış ve dağılmış anlamlarına gelmektedir.

TDK'YE GÖRE MENŞUR ANLAMI NE?

sıfat, eskimiş Yayılmış, dağıtılmış, neşredilmiş.

2. isim, eskimiş matematik Prizma.

3. isim, eskimiş tarih Padişah tarafından verilen vezirlik vb. bir unvanı gösteren bir ferman türü.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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