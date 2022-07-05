Menşure ne demek? TDK'ye göre menşur anlamı ne?

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MENŞURE NE DEMEK?

Menşure, Arapça kökenli kız cinsiyetine ait olan bir isim. Menşure isminin anlamına bakacak olursak, saçılmış ve dağılmış anlamlarına gelmektedir.

TDK'YE GÖRE MENŞUR ANLAMI NE?

sıfat, eskimiş Yayılmış, dağıtılmış, neşredilmiş.

2. isim, eskimiş matematik Prizma.

3. isim, eskimiş tarih Padişah tarafından verilen vezirlik vb. bir unvanı gösteren bir ferman türü.