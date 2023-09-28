Menopoz dönemindeki kadınlar dikkat! Bu belirtiler çoksa Alzheimer riski yüksek

Uyku sırasında sık sık ateş basması ve aşırı terleme yaşayan menopoz dönemindeki kadınların Alzheimer hastalığına yakalanma riski yüksek olabilir.

Pittsburgh Üniversitesi ve Illinois Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, menopoz dönemiyle Alzheimer arasındaki bağlantıyı araştırdı. bir kadında ne kadar çok ateş basması görülürse, Alzheimer'a yakalanma riskinin de o kadar yüksek olduğunu bildiriyor.

Araştırmalar bir kadında ne kadar çok ateş basması görülürse, Alzheimer'a yakalanma riskinin de o kadar yüksek olduğunu bildiriyor. Philadelphia'daki Kuzey Amerika Menopoz Derneği'nin yıllık toplantısında sunulan rapor henüz hakemli bir dergide yayınlanmadı.

SICAK BASMALARI BEYİN YAPISINI ETKİLİYOR

Kadınlarda Alzheimer'a yakalanma riski erkeklere göre daha yüksek oluyor. Menopoz dönemiyle bağlantının nedeni bilinmemekle birlikte, menopozdan sonra azalan östrojen seviyelerinden şüpheleniliyor.

2020 yılında yapılan bir araştırmaya göre, sıcak basmaları, zayıf hafıza performansı ve beyin yapısındaki değişikliklerle ilişkilendirilmişti. Pittsburgh Üniversitesi Psikiyatri Bölümü'nde kadınların biyo-davranışsal sağlığı direktörü ve çalışma yazarı Dr. Rebecca Thurston, Medical News Today'e yaptığı açıklamada; "Bu çalışma, sıcak basması ve özellikle de uykudaki sıcak basması ile beyin sağlığının kötüleştiğini gösteren literatüre katkıda bulunuyor." dedi.

TAŞINABİLİR SENSÖRLERLE İZLENDİ

Araştırmacılar, 250 orta yaşlı kadındaki cilt sıcaklığı değişikliklerini izledi. Taşınabilir sensörler kullanarak sıcak basmaları takip edildi. Ardından Alzheimer riskinin arttığını gösteren biyobelirteçlerle karşılaştırma yapıldı.

Araştırmaya göre, sıcak basmaları ve gece terlemeleri ile demans gibi hastalıklara yol açan sorunlar arasında bir ilişki olduğunu bildirdi.

Thurston, bu iki durum arasındaki bağlantıya neden olan mekanizmaları henüz bilmediklerini vurguladı.

Kaynak: Medical News Today

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