Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan yakışıklı spiker, Instagram üzerinden 'Lafteşambır' adını verdiği eğlenceli ve bilgilendirici yayınlar yapmaya devam ediyor. Peki, Mennan Şahin kimdir? Mennan Şahin kaç yaşında, nereli? Mennan Şahin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MENNAN ŞAHİN KİMDİR?

Ankara doğumlu ünlü spiker Muhammed Mennan Şahin, 3 Ağustos 1991 yılında dünyaya geldi. Lisans eğitiminiKütahya Dumlupınar Üniversitesinde İktisat bölümünde tamamlayan Şahin, spiker olmak istediğine karar verip, kariyerini o yönde şekillendirmiştir.

Yüksek Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Gazetecilik bölümünde yapan Mennan Şahin, YouTube kanalında diksiyon üzerine eğitimler veriyor. TRT'de seslendirme yapan başarılı spiker, aynı zamanda çeşitli uluslararası markanın seslendirmesini ve sunuculuğunu yapmaktadır.

Mennan Şahin, 2020 yılında sunmaya başladığı 'Lafın Gelişi' adlı programın içeriklerini de hazırlayarak, kelimelerin etimolojik kökenlerini anlatıyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan yakışıklı spiker, Instagram üzerinden 'Lafteşambır' adını verdiği eğlenceli ve bilgilendirici yayınlar yapmaya devam ediyor.

Aynı zamanda TRT'nin birçok dijital projelerinde yer alan Şahin, 'Masa'adını verdiği programı sunarak, bu programda ağırladığı ünlü konuklara merak edilenleri sormaktadır.

ÇALIŞTIĞI TRT PROGRAMLARI

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TRT Türk

TRT Spor

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