Menemen soğanlı mı olur soğansız mı? Menemen, Türkiye'nin dört bir yanında sevilen ve kahvaltı sofralarının baş tacı edilen bir yemek olmasına rağmen, nasıl yapıldığı konusunda ciddi bir ayrım söz konusu. Özellikle "soğanlı mı, soğansız mı?" sorusu yıllardır yemek severleri ikiye bölüyor. Bu basit ama lezzetli yemek üzerine süren bu tartışma, Ege mutfağından Karadeniz'e, her bölgenin kendi menemen tarifini savunmasına yol açtı. İşte, Menemen soğanlı mı olur soğansız mı? Yanıtı...

MENEMEN SOĞANLI MI OLUR SOĞANSIZ MI?

Menemen tarifinde soğan kullanımı, özellikle Ege Bölgesi'nde köklü bir gelenek olarak görülür. Ege mutfağı, zeytinyağı ve taze sebzelerle harmanlanan soğanlı menemen tarifini sahiplendiği gibi, bu versiyonun besleyici olduğu da savunulur. Soğanın antioksidan özellikleri ile bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinir ve bu nedenle sağlıklı bir seçenek olarak öne çıkar. Soğanlı menemen, özellikle bölgenin kültürel mirasının bir parçası olarak görülür.

Öte yandan, menemenin soğansız versiyonu, daha sade ve pratik bir tarif olarak popülerdir. Bu görüşü savunanlar, soğanın menemeni ağırlaştırdığını ve domates, biber, yumurtanın sade uyumunun bozulduğunu savunur. İstanbul ve Karadeniz gibi bölgelerde yaygın olan bu tarif, hızlı bir kahvaltı seçeneği sunar ve birçok kişi soğan sevmeyenler için ideal olduğunu belirtir.

Tartışmanın bir diğer boyutu da, menemenin bölgesel olarak nasıl farklılaştığıdır. Ege'de soğanlı menemen yaygınken, Karadeniz'de soğansız versiyonu tercih edilir. Büyük şehirlerde ise her iki tarifin de sevenleri vardır.

Menemenin "doğru" tarifine karar vermek tamamen kişisel damak zevkine bağlıdır. Soğanlı menemen, Ege'nin lezzet sırlarını sofranıza taşırken, soğansız menemen sadeliği ve hafifliği ile ön plana çıkar. Dolayısıyla menemen soğanlı da olur soğansız da olur.