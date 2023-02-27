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Menemen kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! İzmir Menemen deprem şiddeti ne? Menemen kaç büyüklüğünde deprem oldu?

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Menemen kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! İzmir Menemen deprem şiddeti ne? Menemen kaç büyüklüğünde deprem oldu?

İzmir'de hissedilen bir sarsıntının meydana gelmesinin ardından depremin şiddeti merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Menemen kaç şiddetinde deprem oldu? İzmir Menemen deprem şiddeti ne? Menemen kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

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İzmir Körfezi'nde 4.1 büyüklüğünde depremİzmir Körfezi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
Bursa deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Bursa'da deprem mi oldu? Bursa deprem şiddeti ne?Bursa deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Bursa'da deprem mi oldu? Bursa deprem şiddeti ne?

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. İzmir'de gerçekleşen sarsıntı sonrasında depremin şiddeti araştırılıyor. İzmir'de deprem oldu mu merak konusu oldu. Peki, Menemen kaç şiddetinde deprem oldu? İzmir Menemen deprem şiddeti ne? Menemen kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Menemen kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! İzmir Menemen deprem şiddeti ne? Menemen kaç büyüklüğünde deprem oldu?

İZMİR DEPREM ŞİDDETİ NE?

İzmir Körfezi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Sarsıntı çevre illerden de hissedilmiştir.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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