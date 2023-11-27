Menderes'te Kadına Yönelik Şiddete Karşı Panel Düzenlendi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Menderes'te panel düzenlendi.

Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen panel kadınların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Konusunda uzman konuşmacıların yer aldığı panele Menderes Belediye Başkan V. Erkan Özkan da katıldı.

Menderes Belediyesi Amfi Tiyatro'da gerçekleşen panelde Menderes Belediyesi Kadın Dayanışma Birimi Sosyal Hizmet Danışmanı Sibel Çelik, Menderes Belediyesi Kadın Dayanışma Birimi Psikoloğu Işıl Eldaş Bilir, Avukat Ceren Leyla Gür Önalan, Psikolog ve Kadın Sağlığı Eğitimi Programı Eğitimcisi Damla Karakuş Turan kadın hakları, kadın sağlığı ile günün anlam ve önemine dair açıklamalarda bulundu. Konuşmaların ardından Menderes Halk Eğitim Merkezi Ritim Grubu'nun gösterisi büyük beğeni topladı.

"BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ"

Türkiye'de kadınları savunan mekanizmanın yetersiz olduğunu ifade eden Menderes Belediye Başkan V. Erkan Özkan, " 25 Kasım tüm dünyada kadına yönelik şiddete farkındalık yaratmak adına ilan edilmiş olsa da ne yazık ki yılda bir kere yapılan farkındalık eylemleri bir sonuç getirmemektedir. Dünya geneline bir bakın; kadını dışlayan, kadına şiddet uygulayan, onurunu zedeleyen toplumların durumu ortada. Ülkemizde de durum pek iç açıcı değil. Türkiye'de kadınları savunan mekanizmanın yetersiz olması nedeniyle her gün şiddet mağduru kadın sayısı da artmaktadır. Bizlere düşen en önemli görevde bu olumsuzluğu ortadan kaldıracak etkin çalışmalara imza atmaktır. Bu kapsamda

yerel yönetimler olarak dezavantajlı gruplara yönelik sosyal çalışmaları hayata geçirmek asli görevimizdir. Menderes Belediyesi olarak biz de yapmış olduğumuz çalışmalar ile kadınlarımızın sesi olmaya var gücümüzle devam ediyoruz. Kurmuş olduğumuz kadın dayanışma merkezi ile şiddete maruz kalmış ya da kalma ihtimali olan kadınlar ve çocuklarımızın yanında yer alıyoruz. Psikolog, avukat, tercüman ve sosyal hizmet danışmanı ile evrensel ilkeler doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında sosyal, psikolojik, hukuki destek ve tercümanlık hizmeti verilen merkezimizde kadınlarımızın yanında olduk. Bugüne kadar kadın dayanışma merkezimize bireysel başvuru yapan 52 kadınımıza destek verirken, 29 kadınımıza saha çalışması ve eğitim verilmiş olup, deprem sebebiyle mağdur olan 270 kişiye de psiko-sosyal destek çalışması yaptık. Menderes Belediyesi olarak kadınlarımızın her daim yanındayız. Ben, sen yok biz varız. Biz, birlikte güçlüyüz ve birlikte başaracağız" diye konuştu.