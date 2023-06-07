Menderes'in plajları mavi bayrak almaya hak kazandı

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın (TÜRÇEV) Türkiye'deki plajlarda yaptığı denetimler sonucunda Gümüldür Plajı, Orta Mahalle Plajı ve Çukuraltı Plajı, Ege Bölgesi'nin en temiz plajları arasında gösterildi ve mavi bayrak almaya hak kazandı. Cuma günü gerçekleşecek tören ile mavi bayraklar plajlara asılacak.

Mavi bayrak almaya hak kazanan Menderes'in plajlarına bayraklar, Cuma günü düzenlenecek törende göndere çekilecek. Program kapsamında plaj temizliği etkinliği de düzenlenecek.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın (TÜRÇEV) Türkiye'deki plajlarda yaptığı denetimler sonucunda Gümüldür Plajı, Orta Mahalle Plajı ve Çukuraltı Plajı, Ege Bölgesi'nin en temiz plajları arasında gösterildi ve mavi bayrak almaya hak kazandı. Cuma günü gerçekleşecek tören ile mavi bayraklar plajlara asılacak.

Orta Mahalle Halk Plajı'nda gerçekleşecek törenin yanı sıra 'Plajına Sahip Çık' programı da düzenlenecek. Plaj ve deniz kirliliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenecek programda gönüllü vatandaşların da katılımıyla plaj temizliği gerçekleştirilecek. Çocuklar için de sürpriz etkinlikler de tüm gün sürecek.

Menderes'in 43 kilometrelik sahil şeridinde tüm gerekli kriterleri yerine getirerek mavi bayrak almaya hak kazandıklarını belirten Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, "Turizmin cenneti Menderes'imizin sahillerinde gerekli tüm çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız çalışmalarımızın bir sonucu da almaya hak kazandığımız mavi bayraklarımız. 3 halk plajımız bu yıl da mavi bayrak almaya hak kazandı. Cuma günü düzenleyeceğimiz tören ile bayraklarımızı göndere çekeceğiz. Mavi bayrak töreninin yanı sıra plaj temizliğini de gönüllülerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı Cuma günü Orta Mahalle'de düzenleyeceğimiz mavi bayrak töreni ve plaj temizliği etkinliğimize davet ediyorum" dedi.