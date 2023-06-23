Menderes Belediyesi Kurban Bayramı tatiline hazır

Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, 9 günlük Kurban Bayramı tatiline hazır olduklarını belirterek, herkesi tatilde Menderes'in güzelliklerini keşfetmeye davet etti.

Kurban Bayramı tatili öncesi Menderes Belediyesi tarafından ilçedeki tüm hazırlıklar tamamlandı. Tatil boyunca özellikle ilçenin turizme açılan kapısı olan Gümüldür, Özdere ve Ahmetbeyli mahallelerinde yaşanacak yoğunluk için belediye ekipleri hazır olacak. 43 kilometrelik sahil şeridinde milyonları ağırlayacak Menderes'te belediyenin tüm birimleri teyakkuzda olacak.

Menderes'in her noktasında gerekli çalışmaların yapıldığını kaydeden Başkanvekili Özkan, şunları söyledi:

"İlçemizde bayram hazırlıklarımızı tamamladık. Tüm ekiplerimiz yoğun bir çalışma ile Kurban Bayramı tatilinin Menderes'imizde rahat, huzurlu ve hijyenik ortamda geçmesi için yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Bayram tatilinde de çalışmalarımız sürecek. Başta hemşehrilerimiz olmak üzere Menderes'imizde ağırlayacağımız misafirlerimiz için ekiplerimiz ile bayram mesaisinde olacağız. Özellikle ilçemizin sahil bölgesi tatil boyunca milyonları ağırlayacak. Bunun için de gerekli tüm önlemleri aldık. Ekiplerimiz 43 kilometrelik sahil şeridinde 9 gün boyunca görevlerinin başında olacak. Mavi ve yeşilin bir arada olduğu güzel ilçemizin turizme açılan kapısı Gümüldür, Özdere ve Ahmetbeyli başta olmak üzere Menderes'imizin güzelliklerini keşfetmeye tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz."