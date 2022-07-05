Menderes Belediyesi hangi parti? İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç gözaltına alındı. Peki, Menderes Belediyesi hangi parti? İzmir Menderes Belediyesi seçim sonuçları! Menderes Belediye Başkanı kim? İşte detaylar...

MENDERES BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

2019 seçimlerinde seçilen isim olan Mustafa Kayalar, CHP adayıydı.

MUSTAFA KAYALAR KİMDİR?

Mustafa Kayalar, 29 Ekim 1975 tarihinde Cumaovası'nda dünyaya geldi. İlk öğrenimini Cumaovası Alpaslan İlkokulunda, Ortaokul ve liseyi İzmir Menderes Lisesi'nde tamamladı.

Pamukkale Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden 1999 yılında mezun oldu. 1999 Yılında Menderes'te özel bir inşaat firmasını kurarak ticarete başladı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Mustafa Kayalar, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde CHP'den İzmir Menderes Belediye Başkan Adayı oldu.