Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Menderes Belediyesi Görece'de Kilit Parke Çalışması Tamamladı

Emlak Haberleri

Menderes Belediyesi Görece Mahallesi'nde yol çalışmaları kapsamında kilit parke yol yapımını tamamladı. Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, ilçe genelinde yol yapım çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Menderes Belediyesi tarafından ilçe genelinde yürütülen yol çalışmaları kapsamında Görece Mahallesi'nde kilit parke yol yapımını tamamladı.

İlçe genelinde yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini söyleyen Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, "44 mahallemize eşit hizmet anlayışımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Görece Ata Mahallemizde de kilit parke döşeme çalışmalarımızı tamamlayarak yolumuzu hizmete açtık. Farklı mahallelerimizde yol yapımlarımız devam ediyor. Menderes genelinde gerekli olan tüm noktalarda yol yapım ve onarım çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA / Emlak

Erkan Özkan Hisarcık Menderes Emlak Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title