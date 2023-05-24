Menderes Belediyesi Görece'de Kilit Parke Çalışması Tamamladı

Menderes Belediyesi tarafından ilçe genelinde yürütülen yol çalışmaları kapsamında Görece Mahallesi'nde kilit parke yol yapımını tamamladı.

İlçe genelinde yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini söyleyen Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, "44 mahallemize eşit hizmet anlayışımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Görece Ata Mahallemizde de kilit parke döşeme çalışmalarımızı tamamlayarak yolumuzu hizmete açtık. Farklı mahallelerimizde yol yapımlarımız devam ediyor. Menderes genelinde gerekli olan tüm noktalarda yol yapım ve onarım çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.