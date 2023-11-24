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Menajerine çuvalla para ödeyecek! Tahkim Kurulu, Enes Ünal'ı haksız buldu

Tahkim Kurulu, milli futbolcu Enes Ünal'ın menajeri Batur Altıparmak ile yaşanan uyuşmazlık konusunda kararını verdi. Ünal'ın sözleşmesinin haksız yere feshedildiği tespit edildi ve Altıparmak'ın talebi kısmen kabul edildi. Bu doğrultuda, Altıparmak'ın alacağı olan 200 bin avro'nun yüzde 25'i indirildi ve Enes Ünal'ın Altıparmak'a 150 bin avro ödemesine karar verildi.