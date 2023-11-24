Menajerine çuvalla para ödeyecek! Tahkim Kurulu, Enes Ünal'ı haksız buldu
Tahkim Kurulu, milli futbolcu Enes Ünal'ın menajeri Batur Altıparmak ile yaşanan uyuşmazlık konusunda kararını verdi. Ünal'ın sözleşmesinin haksız yere feshedildiği tespit edildi ve Altıparmak'ın talebi kısmen kabul edildi. Bu doğrultuda, Altıparmak'ın alacağı olan 200 bin avro'nun yüzde 25'i indirildi ve Enes Ünal'ın Altıparmak'a 150 bin avro ödemesine karar verildi.
Tahkim Kurulu, menajer Batur Altıparmak'ın milli futbolcu Enes Ünal ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin kararını verdi.
İTİRAZ İNCELENDİ
Menajer Batur Altıparmak'ın milli futbolcu Enes Ünal ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun (UÇK) kararına karşı yaptığı itirazı inceledi.
ÜNAL, 150 BİN EURO ÖDEYECEK
Karara göre Ünal'ın feshinin haksız olduğunun tespiti ve Altıparmak'ın talebinin kısmen kabulüyle 200 bin avro cezai şart alacağından yüzde 25 oranında hakkaniyet indirimi yapılması neticesinde Enes Ünal tarafından Batur Altıparmak'a 150 bin avro ödenmesine karar verildiği belirtildi.