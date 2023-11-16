Menajeri açıkladı! Haaland'ın serbest kalma maddesi sır gibi saklanıyor
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Dünya yıldızı Erling Haaland'ın menajeri Rafaela Pimenta, oyuncunun Manchester City ile olan sözleşmesi hakkında konuştu. Pimenta, Haaland'ın sözleşmesindeki maddeleri sadece Manchester City, Erling, babası ve kendisinin bildiğini, diğer kulüplerin bu konuda bilgisi olmasının imkansız olduğunu belirtti. Geçtiğimiz hafta, Real Madrid'in Haaland'ın sözleşmesindeki 200 milyon euro'luk serbest kalma maddesini kullanacağı iddia edilmişti.
Menajeri açıkladı! Haaland'ın serbest kalma maddesi sır gibi saklanıyor
Dünya yıldızı Erling Haaland'ın menajeri Rafaela Pimenta, oyuncunun Manchester City ile olan sözleşmesi hakkında konuştu.
Manchester City'nin golcü oyuncusu Erling Haaland'ın menajeri Rafaela Pimenta, oyuncunun sözleşmesi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"KİMSENİN HABERİ YOK"
İspanyol basınından Relevo'ya konuşan Pimenta, "Haaland'ın sözleşmesinde maddeleri sadece Manchester City, Erling, babası ve ben biliyoruz. Diğer kulüplerin bu konuda bir bilgisi olması imkansız." sözlerini sarf etti.
REAL MADRID İDDİASI
Geçtiğimiz hafta İspanya'da çıkan haberlerde Real Madrid'in, Haaland'ın sözleşmesinde yer alan 200 milyon euro'luk serbest kalma maddesini kullanacağı öne sürülmüştü.
23 yaşındaki oyuncu, bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 18 maçta 17 gol 4 asist kaydetti.