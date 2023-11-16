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Menajeri açıkladı! Haaland'ın serbest kalma maddesi sır gibi saklanıyor

Dünya yıldızı Erling Haaland'ın menajeri Rafaela Pimenta, oyuncunun Manchester City ile olan sözleşmesi hakkında konuştu. Pimenta, Haaland'ın sözleşmesindeki maddeleri sadece Manchester City, Erling, babası ve kendisinin bildiğini, diğer kulüplerin bu konuda bilgisi olmasının imkansız olduğunu belirtti. Geçtiğimiz hafta, Real Madrid'in Haaland'ın sözleşmesindeki 200 milyon euro'luk serbest kalma maddesini kullanacağı iddia edilmişti.