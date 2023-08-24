Memurun zam tablosu! En düşük memur maaşı 31 bin 510 TL'ye göz kırptı! Memur, memur emeklisi maaşı için hesap kitap zamanı!

Memur ve memur emeklisinin beklediği zam pazarlığında karar çıkmadı. Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen zam oranında uzlaşma sağlayamadı. Memurlara son olarak 2024 için toplam yüzde 25, 2025 için ise yüzde 11 zam teklif edilmişti. Zamda belirleyici olacak bir diğer faktör ise enflasyon farkı olacak. Merkez Bankası'nın 2023 yılı sonu enflasyon tahmini yüzde 58 olmuştu. Eğer yüzde 15 zam ve enflasyon beklentisi gerçeğe dönüşürse en düşük memur maaşı 31 bin 510 TL olacak.

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesinden çıkacak karar merakla bekleniyordu. Memur ve memur emeklisi maaş zammının belirleneceği zam görüşmeleri yaklaşık 6,5 milyon kişiyi ilgilendiriyor.

2024'ÜN İLK YARISINA YÜZDE 15

Toplu sözleşme masasında memurları temsil eden Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış talebinde bulunmuştu. Konfederasyon, 2025 için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

Kamu İşveren Heyeti'nin ilk teklifi ise2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5 zam olmuştu.

İkinci görüşmede teklif revize edilmiş ve 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5 şeklinde duyurulmuştu.

Son zam teklifi 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10 oldu.

SONUÇ ÇIKMADI

Ancak memurlar bu teklife sıcak yaklaşmadı. Memur-Sen heyeti ile Kamu İşveren Heyeti arasında yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı.

2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zam oranını belirlemek için Kamu Görevlileri Hakem Heyeti devreye girdi.

Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, toplu sözleşmeye dair nihai kararını 31 Ağustos'a kadar verecek. Heyetin vereceği karara hiçbir şekilde itiraz edilemiyor ve yargıya taşınamıyor.

ZAM HESABI BAŞLADI

Memurların ve memur emeklileri maaş zam oranı için hesap ve tahminler yapılmaya başlandı. Yüzde 15 olan son zam teklifi kabul edilirse enflasyon farkı da eklenecek.

Merkez Bankası'nın 2023 yılı sonu enflasyon tahminini yüzde 58 olmuştu. 2023'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 31.92, memurların ve emeklilerinin enflasyon farkı da yüzde 24.45'e ulaşacak.

Yüzde 15 zam ve enflasyon farkının hesaplanmasıyla memur maaşı zam oranı yüzde 43.12'ye ulaşabilir. Eğer bu hesap gerçek olursa en düşük memur maaşı 31 bin 510 TL'ye ulaşacak.

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