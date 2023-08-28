Memurun cebine puan katkısı! Kamu çalışanlarına 10-15-20 dereceye göre ek ödeme

Memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde neticeye varılamadı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından verilecek zam kararı belirleyici olacak ve itiraz edilemeyecek. Bazı maddelerde ise uzlaşı sağlanırken, kamu çalışanlarına yeni sosyal ve mali haklar gelecek. Kademeye göre puan desteğiyle alınan ücretler artacak.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaş zammını en geç 31 Ağustos 2023 tarihine kadar açıklayacak. Zam oranı belli olmasa da toplu sözleşmenin bazı maddelerinde uzlaşı sağlandı. Anlaşılan maddelere göre memurlara yeni sosyal haklar verilecek ve ücret dengesizliği sona erecek.

EK ÖDEMELER KESİNLEŞTİ

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre; 2024-2025 yılları için kamu çalışanlarının maaşlarına ilişkin toplu sözleşme görüşmeleri sona erdi. Bu kapsamda alınan kararlar doğrultusunda, müdür ve benzeri unvanlardaki personelin özel hizmet tazminatı oranları 20 puan yükseltilerek (969 lira) belirlendi. Müdür yardımcısı unvanındakilerin ise özel hizmet tazminatı oranı 15 puan artırılarak (726 lira) belirlendi.

Ayrıca, mühendisler için yılbaşından itibaren geçerli olmak üzere 968 lira ek ödeme yapılmasına karar verildi. Toplu sözleşmede uzlaşılan diğer bir konu ise mühendislerin ek ödemelerinin artırılması oldu. Buna göre, 1 ve 2. derecedeki mühendislere gelecek yıldan itibaren 968 lira ek ödeme verilecek.

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YENİ SOSYAL HAKLAR GELİYOR

Mühendis, mimar, peyzaj mimarı, bölge plancısı ve şehir plancısı unvanlarında olanlar arasında, 1-2. dereceden aylık alanlara 20 ek puan, 3-4. dereceden aylık alanlara 10 ek puan, diğer derecelerden aylık alanlara ise 5 ek puan verilmesine karar verildi.

Aynı şekilde, mühendislerin arazi tazminatı günlük 30 lira artırıldı ve teknik öğretmen unvanına sahip olanların arazi tazminatı da 145 liradan 174 liraya yükseltildi.

Merkez teşkilatında çalışanlar arasında servis hizmeti alamayanlara toplu taşıma kartı verilmesine karar verildi. Üç ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyeleri artık aylık olarak ödenecek.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde (KİT) çalışan başmüdürler, fabrika ve işletme müdürleri için ilave 25 puan üzerinden ödenen özel hizmet tazminatı oranı 30 puana çıkarıldı (242 lira). Ayrıca, şefler için ilave 10 puan üzerinden ödenen özel hizmet tazminatı oranı 581 lira olarak belirlendi.

İTİRAZ EDİLEMEYECEK

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklileriyle ilgili zam oranın görüşmek için bugün ikinci kez toplandı. Toplantıya kamu işveren heyeti ve sendika temsilcileri de katıldı. Toplantıda, Kamu İşveren Heyeti ile sendikaların görüşleri dinlendi.

Hakem Kurulunun ilk toplantısı dün yapılmıştı. Hakem heyeti kararını 31 Ağustos'a kadar verecek. Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren maaş zammıyla ilgili gözler şimdi Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun vereceği kararda olacak.

Böylece 31 Ağustos'ta memur ve memur emeklisinin zam oranları belli olacak. 11 üyeden oluşan kurul oy çokluğuyla karar alıyor. Kurulun kararı kesin olacak, itiraz edilemeyecek.

Kaynak: Sabah