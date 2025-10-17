Haberler

Memurların fazla mesai ücreti ne kadar oldu? Memurun 2026 yılında fazla mesai ücreti ne kadar?

Memurların fazla mesai ücreti ne kadar oldu? Memurun 2026 yılında fazla mesai ücreti ne kadar?
Memurların çalışma koşullarını ve ek gelirlerini doğrudan etkileyen fazla mesai ücretlerinde 2026 yılında geçerli olacak bir artış gerçekleşti. Peki, memurların fazla mesai ücreti ne kadar oldu? Memurun 2026 yılında fazla mesai ücreti ne kadar? 2026 yılında memur fazla mesai ücreti nasıl hesaplanır? İşte detaylar...

Kamu çalışanlarının gelir kalemlerinden biri olan fazla mesai ücreti, özellikle ekonomik dalgalanmalarda büyük önem kazanıyor. 2026 yılı itibarıyla memurların saatlik fazla mesai ücretinde yapılan zam, çalışanların ek gelirlerini doğrudan etkiliyor. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile belirlenen yeni oranlar, memurların hak ettiği fazla mesai karşılığında alacakları tutarları önemli ölçüde artırdı. Peki, memurların fazla mesai ücreti ne kadar oldu? Memurun 2026 yılında fazla mesai ücreti ne kadar? 2026 yılında memur fazla mesai ücreti nasıl hesaplanır? 2026 memur fazla mesai ücretinin detayları haberimizde!

MEMURLARIN FAZLA MESAİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2025 yılında saatlik fazla mesai ücreti 12,80 TL olarak uygulanırken, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren bu tutar %29,3 oranında artarak 16,55 TL'ye yükseldi. Bu artış, memurların fazla çalışma karşılığında alacakları ücretlerde önemli bir iyileştirme anlamına geliyor.

Memurların fazla mesai ücreti ne kadar oldu? Memurun 2026 yılında fazla mesai ücreti ne kadar?

MEMURUN 2026 YILINDA FAZLA MESAİ ÜCRETİ NE KADAR?

Yeni yılda memur fazla mesai ücretleri sadece genel memurlar için değil, farklı görev grupları için de farklı oranlarda artırıldı. Aşağıda 2026 yılı için fazla mesai ücretlerine dair detaylı bilgiler yer alıyor:

Genel Memurlar: Saatlik fazla mesai ücreti 16,55 TL olarak belirlendi.

Bakanlık Özel Kalem Müdürlüklerinde Çalışan Makam Şoförleri: Ayda 90 saati geçmemek üzere saatlik 17,60 TL.

Genel Müdürlüklerin Merkez Teşkilatlarında Görevli Şoförler: Ayda 60 saati aşmamak kaydıyla saatlik 17,60 TL.

Üst Düzey Yönetici ve Bazı Özel Görevli Personel: Ayda 90 saati geçmemek üzere saatlik 17,60 TL.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ve Üniversite Yurtları Personeli: Ayda 90 saati aşmamak üzere 16,55 TL.

Milli Eğitim Bakanlığı İdari Personeli (Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi): Ayda 100 saati geçmemek üzere 28,20 TL.

Bu farklılaşmalar, memurların görev yaptıkları birim ve pozisyona göre fazla mesai ücretlerinin değişkenlik gösterdiğini ortaya koyuyor.

Memurların fazla mesai ücreti ne kadar oldu? Memurun 2026 yılında fazla mesai ücreti ne kadar?

MEMUR FAZLA MESAİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Memurların fazla mesai ücretlerinin hesaplanması, kanun ve yönetmeliklerle belirlenen bazı kriterlere dayanır. İşte temel hesaplama yöntemi ve dikkat edilmesi gereken noktalar:

1. Saatlik Ücretin Belirlenmesi

Memurun normal çalışma saati üzerinden saatlik ücret hesabı yapılır. Örneğin, memurun aylık net maaşı ve yasal çalışma süresi göz önüne alınarak saatlik ücret bulunur.

2. Fazla Mesai Ücretinin Hesaplanması

Saatlik ücret, fazla mesai katsayısı ile çarpılır. 2026 yılı için bu katsayıların uygulanması sonucu, fazla mesai ücreti saat başına en az 16,55 TL olarak belirlenmiştir.

3. Aylık Fazla Mesai Saat Sınırları

Her memurun yapabileceği fazla mesai süresi belirli limitlerle sınırlandırılmıştır. Örneğin, makam şoförleri için 90 saat, bazı yöneticiler için 450 saat gibi üst sınırlar bulunmaktadır.

4. İzin Kullanımı ve Ek Ödemeler

Bazı personel gruplarına, yaptıkları fazla çalışma karşılığında izin verilmez. Bu durumda, ek ödeme yapılır. Örneğin, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü personeline bu kapsamda aylık 90 saate kadar ek ödeme yapılmaktadır.

