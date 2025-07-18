Memurlara yarı zamanlı çalışmada maaştan kesinti olur mu?

Memurlara yarı zamanlı çalışmada maaştan kesinti olur mu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında memurlara müjdeyi verdi. Peki, Memurlara yarı zamanlı çalışmada maaştan kesinti olur mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası yaptığı açıklamada, memurlara müjdeyi verdi. Erdoğan, "Memurlara çocukları ilköğretim çağına gelene kadar, yarı zamanlı çalışma hakkı tanıyoruz. Düzenleme bu gece yürürlüğe girecek" dedi. Peki, Memurlara yarı zamanlı çalışmada maaştan kesinti olur mu?

MEMURLARA YARI ZAMANLI ÇALIŞMADA MAAŞTAN KESİNTİ OLUR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuğu olan memurlara yarı zamanlı çalışma hakkının getirildiğini söyledi. Düzenlemenin bu akşam yönetmelikle hayata geçeceğini belirten Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Bugünkü kabine toplantısında aile yılı kapsamında aile kurumunu destekleyici adımlar atıyoruz. Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma planını çıkarıyoruz. Haftalık 20 saatlik çalışma esasına dayalı bu planda aile içi bağların güçlendirilmesi sağlanacak.

Kadın ve erkek memurlara tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını hayata geçiriyoruz. Memurlar doğumdan itibaren çocuk ilköğretim çağına başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilecek. Bu akşam yayımlanacak yönetmelikle memurlar, doğumdan itibaren ilköğretim çağına başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilecek."

Memurlara yarı zamanlı çalışmada mali hakların yarısı verilir.

İşte detaylar

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Hükümet, kamu işçileri için son zam teklifini bugün saat 11.00'de verecek

600 bin kişinin gözü bu haberde! Son zam teklifi için tarih verildi
Erdoğan'dan Kabine sonrası 'Suriye' mesajı

Erdoğan, Netanyahu'yu açık açık uyardı: Asla rıza göstermeyiz
LGS tartışmalarına Erdoğan da katıldı! Kabine sonrası muhalefete zehir zemberek sözler

LGS tartışmalarına Erdoğan da katıldı! Kabine sonrası sert sözler
Faladdin uygulamasının kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı

107 milyon TL'lik mal varlığına el konulan Sertaç Taşdelen tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Emre Alp Törün son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü oyuncuya son veda! Yakınları törende yalnız bırakmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.