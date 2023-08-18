Memurlara TOKİ müjdesi! Evi olmayan doktor, hemşire, öğretmene öncelik verilecek

Evi olmayan memurları sevindiren gelişme. Milyonlarca memuru ilgilendiren 6 yeni müjde yolda. Memurlara zam teklifi 2024 için yüzde 15+10 olarak güncellenmişti. Zam teklifinin yanı sıra sosyal ve mali hakları ilgilendiren teklifler kamuoyuyla paylaşıldı.

Yaklaşık 6.5 milyon kişiyi ilgilendiren 2024-2025 dönemi toplu sözleşme görüşmelerinin üçüncüsü tamamlandı. Toplantıda hükümetin teklifi 2024'te ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu.

Böylelikle 2024 Ocak ayında enflasyon tahminleri dikkate alınarak kamu personeline yüzde 43'e ulaşan bir artış öngörüldü.

Toplantı sonrası açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 11 hizmet kolunda 323 madde üzerinde uzlaşmaya varıldığını belirtti.

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MEMURLARA ÖNCELİK

Memurlara yeni kazanımlar getirmesi beklenen maddeler arasında en dikkat çekici olanı TOKİ önceliği oldu.

Türkiye'nin dört bir yanında konut yapan TOKİ kuralarına en başta öncelikli gruplar katılıyor. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimler ilk öncelikli grup oluyor. Ardından engelliler ve emekli vatandaşlar için kura çekiliyor.

Bakan Işıkhan, TOKİ konutlarında evi olmayan memurlara öncelik verilmesi hususunda yakın istişare içinde bulunulacağını açıkladı. Düzenleme toplu sözleşmede yer alırsa tüm memurlar TOKİ konutlarında öncelikli olacak ve ev alma şansı artacak.

HAC İZNİ GELİYOR

Bakan Işıkhan'ın verdiği TOKİ müjdesinin yanı sıra memurları ilgilendiren diğer düzenlemelerin de hayata geçmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vaatleri arasında yer alan 1. dereceye tüm kamu görevlilerine 3600 ek göstergenin getirilmesi konusunda yetkili konfederasyonla birlikte çalışma yapılacak.

Görevde yükselme sınavlarının düzenli aralıklarla yapılması planlanacak. Mobbing İzleme Kurulu'nda sendika temsilcilerinin yer alması düşünülüyor.

İstişare edilecek bir diğer konu ise memurlara yıllık izinleri haricinde hac izni verilmesi olacak. Böylelikle hacca gidecek memurun yıllık izni erimeyecek. Engelli memurlara kamu lojmanlarında kolaylık sağlanması da masaya getirilecek konulardan birisi olacak.

MEMUR-SEN TEKLİFİ BEĞENMEDİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin ikinci teklifiyle ilgili açıklama yapmıştı. Yalçın; "Bugün toplu sözleşme görüşmesi kapsamında ikinci teklif sunuldu. Gelen teklifin bir öncekinden 2 puan yükseltilmesi bizim anlaşılmadığımız anlamına geliyor. Şaşkınlıkla karşılıyoruz, teklif gözden geçirilmeli." ifadesini kullanmıştı.

Sendikanın Twitter adresinden yapılan açıklamada da "Kamu İşveren Heyeti'nin kamu görevlilerine sunduğu yetersiz teklifi kabul etmiyor, Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde ve 81 ilde eş zamanlı olarak protesto ediyoruz." denildi.