Memurlara 5 bin TL ikramiye verilecek mi? Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla milyonlarca kişi 5 bin lira ikramiye alacak. Çalışmayan emekliler ikramiye alma şansı yakalayacak. İkramiyenin memurları kapsayıp kapsamayacağı da merak konusu oldu. Öğretmen, doktor, polis, hemşire başta olmak üzere memurlara ikramiye verilip verilmeyeceği araştırılıyor. Peki, memurlara 5 bin TL ikramiye verilecek mi?

Memurlara 5 bin TL ikramiye verilecek mi? Öğretmen, doktor, polis, hemşireye 5 bin TL ikramiye var mı?

Milyonlarca emekli Kasım ayında 5 bin lira ikramiye almaya şimdiden hak kazandı. Bu ikramiyelerden sadece çalışmayan emekliler faydalanacak. İkramiye kapsamının genişleyip genişlemeyeceği ise merak konusu oldu. Peki, Öğretmen, doktor, polis, hemşireye 5 bin TL ikramiye var mı? Memurlara 5 bin TL ikramiye verilecek mi?

MEMURLARA 5 BİN TL İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

5 bin lira Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi memurlara verilmeyecek. Bu ikramiyeden sadece çalışmayan emekliler faydalanabilecek. Çalışmaya devam eden emeklilere de ödeme yapılmayacak.

KAPSAM GENİŞLEYECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere 5 bin lira ikramiye kapsamıyla ilgili bir düzenleme olmadığını belirtti.

Bakan Işıkhan; "Düzenlemeyi tamamladık. Hayırlı olsun emeklilerimize. Bu noktada çalışan emeklileri de kapsam dışında bıraktık. Takdir edersiniz ki mücbir sebeplerden dolayı bütçemizde kısıtlamaya gitmek zorunda kaldık. Elde edebileceğimiz en maksimum sonuç buydu. Gündemimizde başka bir çalışma da söz konusu değil." sözlerini kullandı.

SİGORTALI ÇALIŞANLAR MUAF OLACAK

Emekli aylığı alıp sigortalı olarak çalışanlar ikramiye alamayacak. Çalışmayan emeklilere, kasım ayı içinde ikramiye ödenecek. Dul ve yetim maaşı alanlar da ikramiyeden faydalanabilecek.

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlar en fazla ödemeye imkân veren bir dosya üzerinden ikramiye alabilecekler. Örneğin, hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı alan hem de eşinden dolayı yüzde 50 oranında dul aylığı alan kişiye sadece 5.000 TL ödenecek.

Geçici 20. Madde kapsamında odalar, sigorta şirketleri ve bankalara ait sandıklardan emekli olanlar 5.000 TL'lik ikramiye alamayacak.

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