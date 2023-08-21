Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kabine'yi topluyor. Milyonların kilitlendiği toplantıda, memurun mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme pazarlığı ele alınacak. Arama motorlarında ise Memurlar kimdir? Kimler memurdur? soruları gündeme geldi.

Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. Toplantının ana gündemi ise milyonlarca memurun mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde gelinen son durum olacak. Merak edilenler arasında ise Memurlar kimdir? Kimler memurdur? soruları yer aldı.

MEMURLAR KİMDİR?

Memur, devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse, görevli. Bir işle görevlendirilmiş olan, yükümlü. Arapça emir veya emr kökünden gelmekte olup emredilen, emir altında olan kimse anlamında mastar isimdir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıkladığı istatistiklere göre Türkiye'de 2021 yılı itibarıyla 2.658.555 kişi memur olarak görev yapmaktaydı. Memur hukuku esas olarak memuru inceleyen bir hukuk disiplinidir. Özel kanunlara sahip kamu personellerini incele de esas çalışma alanı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunudur.

Benzer ve karıştırılan kavramlar

Kamu Çalışanları

Türkiye'de Devlet Memuru sayılmanın tek ölçütü, 657 sayılı kanuna tabi olmaktır. Bu nedenle bu kanunun kapsamı dışında kalanlar Devlet Memuru değildir, Kamu Personeli veya Kamu Görevlisidir.

Seçilmiş kişiler Memur değildir. Kamu Görevlisidir. Ör: Belediye Başkanları, Muhtarlar, Milletvekilleri…

Polisler, İlk ve orta dereceli okul öğretmenleri, lise öğretmenleri, devlet hastanelerindeki doktorlar, valiler, kaymakamlar, hizmetliler (tamamında özel sektör hariç) Devlet Memurudur.