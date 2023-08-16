Hükümetin toplu sözleşme görüşmelerinde 2024'te yüzde 14+9, 2025'te ise yüzde 6+5 olmak üzere toplamda yüzde 34 zam teklif etmesi memurları tatmin etmedi. Enflasyonun altında kalan bir teklif yapıldığını belirten KESK, ülke genelinde iş bırakma eylemi yapacaklarını söyledi. Peki, Memurlar iş bırakma eylemi mi yapıyor? Memurlar ne zaman iş bırakıyor, memur iş bırakma eylemi ne zaman bitiyor? İşte detaylar…

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde taraflar hafta başında ikinci kez bir araya geldi. Memurlar teklifi yetersiz buldu. Hükümetin ilk teklifi sonrası KESK, iş bırakma eylemleri hakkında açıklama yaptı. Peki, Memurlar iş bırakma eylemi mi yapıyor? Memurlar ne zaman iş bırakıyor, memur iş bırakma eylemi ne zaman bitiyor? İşte detaylar…

MEMURLAR İŞ BIRAKMA EYLEMİ Mİ YAPIYOR?

Hükümet, toplantıda memurlara 2024'te ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9, 2025'te ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 zam teklif etti. Ancak 2 yıl için yüzde 110 zam isteyen memurlar teklifi yetersiz buldu. Hükümetin ilk teklifi sonrası KESK, ülke genelinde bugün iş bıraktı. KESK, Merkez Bankası'nın enflasyon hedefinin 2024 için yüzde 33, 2025 için yüzde 15 olduğuna dikkat çekerek, "Teklif edilen zam oranı, Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisinin dahi altında kaldı" eleştirisinde bulundu.