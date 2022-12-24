Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği memur maaş zammında geri sayım devam ediyor. Her yıl iki kez enflasyon oranında maaşlarına zam alan memurlar TÜİK'in açıklayacağı son enflasyon verilerini beklerken sosyal refah düzenlemeleri ile ek zamlar da sık sık gündeme gelen konular arasında yer alıyor. Peki, Memura zam ne kadar olacak? 2023 yeni memur maaşları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına alacağı zam için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, Memura zam ne kadar olacak? 2023 yeni memur maaşları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

MEMURA ZAM NE KADAR OLACAK 2023?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir canlı yayında asgari ücret, EYT, memur zammı gibi gündeme ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

Bakan Bilgin, açıklamasında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

''Memura ve emekliye enflasyonun üzerinde zam yapacağız. Zam yaparken bu sene de enflasyon farkı vereceğiz.''

YENİ ASGARİ ÜCRET 8.500 TL OLDU

Asgari ücretle ilgili adımlarımızı da milletimizi düşünerek atıyoruz. Asgari ücret rakamını paylaşmak istiyorum. Değerli bakanıma, TİSK Başkanı'mıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Net asgari ücret 8500 TL.

MEMUR ZAMMI TEMMUZDA NE KADAR OLDU?

Temmuz zammı sonrası memur enflasyon farkı yüzde 34,85 olurken toplu sözleşme zammı yüzde 7 oranında ortaya çıktı. Böylece memur ve memur emeklisi yüzde 41,68 oranında zam aldı.

2022 Ocak zammı ile yüzde 30,95 oranında artan memur maaşları toplamda yüzde 85 oranında artış yaşamış oldu.