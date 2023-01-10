Memura yüzde 15 ek zam var mı? (%15) 2023'te Memura ek zam olacak mı? Mart'ta memura ek zam yapılacak mı?

Yaptığı tahminlerle dikkatleri üzerine çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, memura ek zam yapılacağını iddia etti. Peki, Memura ek zam var mı? Memura ek yüzde 15 zam mı yapılacak? Memura ilave zam ne zaman? Memura ek zam olacak mı? merak ediliyordu. İşte, Memiş'in memur ek zammı paylaşımı!

Memura ek zam var mı? Yaptığı tahminlerle dikkatleri üzerine çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, memura ek zam yapılacağını iddia etti. Peki, Memura ek zam var mı? Memura ek yüzde 15 zam mı yapılacak? Memura ilave zam ne zaman? Memura ek zam olacak mı? merak ediliyordu. İşte, Memiş'in memur ek zammı paylaşımı haberimizde...

MEMURA EK ZAM VAR MI?

Ekonomi konusunda atılacak adımlarla ilgili önceden yaptığı tahminlerle dikkatleri üzerine çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mart ortası emekli ve memura yüzde 15 ilave zam. Mayıs ilk haftası seçim. Beklentim bu yönde" ifadelerini kullandı.

MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE 15 EK ZAM GELECEĞİNİ İDDİA ETTİ

Yüzde 30 zam üzerinden yeni maaşlar hesaplanmaya başlanmışken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken bir iddia geldi. Memiş, memur ve emekli maaşlarına yüzde 15 daha ek zam yapılacağını belirtti. Memiş'in paylaşımında, "Mart ortası emekli ve memura yüzde 15 ilave zam. Mayıs ilk haftası seçim. Beklentim bu yönde" ifadeleri yer aldı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in paylaşımı

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Yüzde 25'lik zam oranının bir gün sonra yükseltildiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl memur maaşlarında yüzde 87'lik artışa gitmiş, temmuz ayında yüzde 42 zam yapmıştık. Memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 16, SSK ve Bağkur emeklilerinin yüzde 15,4 maaş artışı gerekiyordu. Memurlarımızın ve emeklilerimizin durumunu bildiğimiz için razı olamadık. Bütçe imkanlarını zorlayarak memur ve emekli maaşlarında yüzde 25'lik artışa gitmeyi kararlaştırmıştık. Dün ve bugün çalışmalar sonucunda memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkarabileceğimiz imkanlar sağladık" demişti.