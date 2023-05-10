Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, CNN TÜRK canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Asgari ücret ve memur zammı için temmuz ayını işaret eden Bakan Bilgin, milyonları heyecanlandıran sözler sarf etti. Peki Memura Temmuz zammı 2023 ne kadar? Memur Temmuz ayında ne kadar zam alacak?

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Memura Temmuz zammı 2023! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, CNN TÜRK canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Asgari ücret ve memur zammı için temmuz ayını işaret eden Bakan Bilgin, milyonları heyecanlandıran sözler sarf etti. Peki Memura Temmuz zammı 2023 ne kadar? Memur Temmuz ayında ne kadar zam alacak? Detaylar...

MEMUR TEMMUZ ZAMMI 2023

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında temmuz ayında yapılacak memur ve asgari ücret zammına ilişkin konuştu. Bakan Bilgin, "Asgari ücret 500 doların altında olmamalı. Temmuzda asgari ücreti de ele alacağız. Yeni bir asgari ücret belirleyeceğimizi ifade etmek isterim. Bizim memurlarımız bilsin ki Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir. Ocakta memnun oldukları gibi temmuzda da memnun olacaklar. " dedi.

"500 DOLARIN ALTINA DÜŞÜRMEMEK LAZIM"

Asgari ücret zammına ilişkin konuşan Bakan Bilgin, "8 bin 500 lira ocak ayında yapıldığı zaman beklentilerin üzerinde bir artıştı. Türkiye enflasyon karşısında emekçilerini koruyan bir sosyal devlet sorumluluğuyla hareket etti. Ben bir sosyal devlet uygulaması olarak asgari ücreti hep şuna dikkat ediyorum. Asgari ücreti dolar ekseninde söylemek doğru değil ama birlikte mukayese ederek 500 dolar eşiğinin aşağısına düşürmemek lazım. Bu diğer ücretleri de yukarıya doğru tırmandırır. Ücretleri koruyan bir politika oluşturur. Sosyal devlet bilinciyle hareket edilmektedir." dedi.

"TEMMUZDA ELE ALACAĞIZ"

Bilgin sözlerini şöyle sürdürdü: "Dolar bazında baktığımızda ilk defa AK Parti döneminde en üst düzeye çıktı. Ben görevim gereği bunları sayın cumhurbaşkanımıza götürdüğümde anlattığımda kabul etti. Temmuzda asgari ücreti de ele alacağız. Yeni bir asgari ücret belirleyeceğimizi ifade etmek isterim.

"MEMURLAR HİÇ ENDİŞE ETMESİN"

Bizim yaklaşımımızda memur az alsın işçi çok alsın diye bir şey yok. Yasal olarak temmuz ayında da kamu çalışanlarıyla ilgili memur sendikalarımızla oturacağız. Onlara enflasyon farkını vereceğiz. Türkiye tarihinde ilk defa bu ocak ayında verilen refah payı var. Temmuzda da biz en düşük memur maaşını en düşük kamu işçisinin benzeri seviyesinde belirleyeceğiz. Enflasyon farkını vereceğiz, refah payı vereceğiz. Bizim hükümetimiz iş başındadır. En düşük memur maaşını en düşük işçi ücreti düzeyine getireceğiz. Türkiye'nin kamu çalışanları yani memurlar hiç endişe etmesin. Ocakta memnun oldukları gibi temmuzda da memnun olacaklar. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi çalışmamız hazır. Temmuzda uygulamaya sokulacak. Bu işin seçimle alakası yok."