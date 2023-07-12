Memur ve emekliye yapılan zamların ardından vatandaşlar Memura seyyanen zam meclisten geçti mi? Emekli ve memur maaş zammı ne zaman meclisten geçecek? sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler...

Memura seyyanen zam meclisten geçti mi? Emekli ve memur maaş zammı ne zaman meclisten geçecek? merak ediliyor. Son zamanlarda emekli ve memur zamları vatandaşın gündeminde yer aldı. En çok araştırılanlar arasında ise Memura seyyanen zam meclisten geçti mi? Emekli ve memur maaş zammı ne zaman meclisten geçecek? soruları yer aldı.

MEMURA SEYYANEN ZAM MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

Memura seyyanen zam meclisten geçti mi? merak ediliyor. Seyyanen zam, memur ve emekli maaşına zam görüşmeleri henüz yapılmadı. TBMM görüşmelerinin ardından konu ile ilişkin detaylar netleşecek.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM VERİLECEK Mİ 2023?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Emeklilerimize yüzde 25'lik maaş artışı makul ve yeterli bulunmamıştır. Memur maaşına yapılan 8 bin liralık seyyanen artış emeklilere de yansıtılmalı" çağrısı büyük ses getirdi. Katıldığı canlı yayında Bahçeli'nin "emekliye seyyanen" zam talebine ilişkin AK Parti'nin tutumunu paylaşan Grup Başkanı Abdullah Güler, "Elbette mümkündür. Çabalarımızı ve gayretlerimizi ortaya koyacağız" diye konuştu.

AK PARTİLİ GÜLER: GAYRETİMİZ, ÇABAMIZ OLACAKTIR

Katıldığı Habertürk canlı yayınında MHP lideri Bahçeli'nin "emekliye seyyanen zam" talebine ilişkin AK Parti'nin tutumunu paylaşan Grup Başkanı Abdullah Güler, "Mümkündür elbette. Gayretimiz, çabamız olacaktır" ifadelerini kullandı.

"BÜTÇE İMKANLARI DEDİĞİMİZ DENGE VAR"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Genel Kurulu'nda gündeme gelen memur ve emekli zammıyla ilgili torba yasa teklifi hakkında konuşurken, çalışanların özlük haklarının artırılması ve enflasyona ezdirilmemesi konusunda çabalarının olacağını belirtti. Bahçeli'nin çağrısına ilişkin ise "Mümkündür, bu manada çalışanlarımızın özellikle enflasyona ezdirilmesi, özlük haklarının artırılması noktasında çabamız olacaktır. Ancak bütçe imkanları dediğimiz denge var" şeklinde konuştu.

"EKONOMİK DURUMUN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKİYOR"

AK Parti Grup Başkanı, çalışanların refah seviyesini ve özlük haklarını artırmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. Ancak bütçe dengesinin gözetilmesi gerektiğini de belirtti. Çalışanların memnuniyeti ve adil bir gelir dağılımı için çaba sarf edeceklerini ifade eden Güler, bütçe imkanları ve ekonomik durumun da göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.