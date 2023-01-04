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Memura seyyanen zam 2023! SON DAKİKA Memura seyyanen zam var mı, yapılacak mı? Memura seyyanen zam verilecek mi?

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Memura seyyanen zam 2023! SON DAKİKA Memura seyyanen zam var mı, yapılacak mı? Memura seyyanen zam verilecek mi?

Memura seyyanen zam 2023 zam oranının açıklanmasının ardından gündeme taşındı. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 25'lik artış, yüzde 30'a çıkarıldı. Peki, Memura seyyanen zam var mı, yok mu, ne zaman verilecek? Memura seyyanen zam verilecek mi? İşte, Memura seyyanen zam 2023!

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Memura seyyanen zam verilecek mi? Memura seyyanen zam 2023 zam oranının açıklanmasının ardından gündeme taşındı. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 25'lik artış, yüzde 30'a çıkarıldı. Peki, Memura seyyanen zam var mı, yok mu, ne zaman verilecek? Memura seyyanen zam verilecek mi? İşte, Memura seyyanen zam 2023 detaylar...

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yeni zam oranına ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Yalçın, "Mücadelemizle kamu görevlileri için ocak zammı %30'a yükseltilmiştir. Ne talebimizde ne güvenimizde yanılmadık. Memur-Sen varsa çözüm her zaman vardır. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Yalçın, "Mücadelemizle kamu görevlileri için ocak zammı %30'a yükseltilmiştir. Ne talebimizde ne güvenimizde yanılmadık. Memur-Sen varsa çözüm her zaman vardır" açıklamalarında bulundu.

Memura seyyanen zam 2023! SON DAKİKA Memura seyyanen zam var mı, yapılacak mı? Memura seyyanen zam verilecek mi?

Genel Başkan Yalçın dün açıklanan %25'lik zam oranı sonrası, "%25 zam beklentileri karşılamamıştır. Memur-Sen Başkanlar Kurulu olarak; % 25'in beklentileri karşılamadığını ifade ediyor, "Seyyanen Ek Bir Adım" daha atılması gerekliliğini hükümetin dikkatine sunuyor, talebimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı

Memura seyyanen zam 2023! SON DAKİKA Memura seyyanen zam var mı, yapılacak mı? Memura seyyanen zam verilecek mi?

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