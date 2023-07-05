Memura kira yardımı mı yapılacak? Memura kira yardımı ne kadar olacak, kimleri kapsıyor? araştırılıyor. Memur ve emeklisinin maaş zamlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı gündeme geliyor. Memura kira yardımı mı yapılacak? Memura kira yardımı ne kadar olacak, kimleri kapsıyor? merak ediliyor. Peki, Memura kira yardımı mı yapılacak? Memura kira yardımı ne kadar olacak, kimleri kapsıyor?

Memura kira yardımı mı yapılacak? Memura kira yardımı ne kadar olacak, kimleri kapsıyor? merak ediliyor. Memura kira yardımı mı yapılacak? Memura kira yardımı ne kadar olacak, kimleri kapsıyor? araştırılıyor. Memura kira yardımı mı yapılacak? Memura kira yardımı ne kadar olacak, kimleri kapsıyor? sorularına yanıt aranıyor. Memura kira yardımı mı yapılacak? Memura kira yardımı ne kadar olacak, kimleri kapsıyor? Detaylar haberimizdedir…

MEMURA KİRA YARDIMI MI YAPILACAK?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Fahiş kira artışlarına tepki gösteren Çavuşoğlu, "Bu ahlaki de değil, insani de değil. Yasal düzenlemelerle ve ilave tedbirlerle gereğini yapacağız. Büyük şehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz." dedi.

MEMURA KİRA YARDIMI NE KADAR OLACAK?

TÜİK bugün haziran ayı TÜFE'sini açıklayacak. Böylece memur ve emeklisinin maaşlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Memur ve emeklisinin 5 aylık enflasyon farkı 13,13, SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin ise 5 aylık TÜFE oranı 15, 26. Bu ay en düşük memur maaşı net 22 bin lira olacak. Tabanın üzerinde maaş alanlar için ise oransal artış uygulanması tahmin ediliyor. Memura yapılacak olan kira yardımı henüz açıklanmadı.

MEMURA KİRA YARDIMI KİMLERİ KAPSIYOR?

Kira fiyatlarında yaşanan artışı eleştiren Bakan Çavuşoğlu, "Bu ahlaki de değil, insani de değil. Yasal düzenlemelerle ve ilave tedbirlerle gereğini yapacağız. Büyük şehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz. TOKİ eliyle bölgemize yeni konutları da süratle kazandırıp arz talep dengesini sağlayacağız. İkinci konu da bazı ilçelerimizin tarım teşviklerinden mevzuattaki hükümler nedeniyle faydalanamamış olması. Tarım Bakanlığımızla bunu görüşerek hemen bir çalışmaya başladık. En kısa sürede sonuç alarak Antalya'mızın batısından doğusuna her ilçemizin eşit istifadesine sunacağız. Antalya'mızın tüm sorunlarını ortak bir akıl ile hep birlikte çözmek için Cumhur İttifakı milletvekilleri olarak gece gündüz çalışacağız." dedi. Bununla beraber, konuyla ilgili net bir açıklama bulunmuyor. Memura kira yardımı kimleri kapsadığı henüz belli değildir.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

TÜİK bugün haziran ayı TÜFE'sini açıklayacak. Böylece memur ve emeklisinin maaşlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Memur ve emeklisinin 5 aylık enflasyon farkı 13,13, SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin ise 5 aylık TÜFE oranı 15, 26. Bu ay en düşük memur maaşı net 22 bin lira olacak. Tabanın üzerinde maaş alanlar için ise oransal artış uygulanması tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 Temmuz günü 6 aylık enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından zam düzenlemesinin Meclis'e ne zaman geleceği belli oldu. En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkartacak, memur ve emekliye refah payı verilmesini öngören teklifin bugün TBMM'ye sunulacağı belirtildi.