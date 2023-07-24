Memura evlenme yardımı! Memura evlilik yardımı var mı? MEMUR-SEN memura evlenme yardımı ne kadar?

Memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri için geri sayım başladı. Pazarlık masasında memur ve memur emeklilerini, yetkili konfederasyon olarak temsil edecek olan Memur-Sen, taleplerini açıkladı. Talepler arasında memura evlenme yardımı merak edildi. Peki Memura evlilik yardımı var mı? MEMUR-SEN memura evlenme yardımı ne kadar?

Memur-Sen, toplu sözleşmede kamu görevlilerine 7 bin 650 TL kira yardımı talep etti

Memura evlenme yardımı! Memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri için geri sayım başladı. Pazarlık masasında memur ve memur emeklilerini, yetkili konfederasyon olarak temsil edecek olan Memur-Sen, taleplerini açıkladı. Talepler arasında memura evlenme yardımı merak edildi. Peki Memura evlilik yardımı var mı? MEMUR-SEN memura evlenme yardımı ne kadar? Detaylar...

MEMUR-SEN'DEN MEMURA DESTEK TALEPLERİ

Memur-Sen, memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme görüşmeleri öncesi aralarında kira yardımının da bulunduğu taleplerini açıkladı. 2024-2025 yılı için toplamda yüzde 110 zam isteyen Memur-Sen, kamu görevlilerine aylık 7 bin 650 TL kira yardımı talep etti.

MEMURA BAYRAM İKRAMİYESİ TALEBİ

Memur-Sen, kira yardımının yanında memurlara bayram ikramiyesi de istedi. Memura Ramazan ve Kurban bayramlarında ayrı ayrı 4 bin 850 TL ikramiye ödenmesi talepler arasında.

EVLENME VE KREŞ YARDIMI DA TALEPLER ARASINDA

Memur-Sen'in memurlara maddi olarak yapılmasını istediği diğer destekler şöyle: