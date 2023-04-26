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Memura ek zam var mı 2023? Memura ara zam var mı?

Memura ek zam var mı 2023? Memura ara zam var mı?

Gündem Haberleri

Son günlerde ülkenin gündeminde yer alan zam gelişmeleriyle ilgili haber bekleyenler arasında memurlar yer aldı. Önce asgari ücret zammı sonrasında da emekli maaşı zammı üzerine memurlar arama motorlarında Memura ek zam var mı 2023? Memura ara zam var mı? sorularını araştırdı.

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Emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükselmesi ardından memurların gündeminde zam gelişmeleri yer aldı. Son günlerde sıklıkla araştırılan Memura ek zam var mı 2023? Memura ara zam var mı? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor. Peki, Memura ek zam var mı 2023? Memura ara zam var mı? İşte memur zammı hakkında merak edilenler...

MEMURA EK ZAM VAR MI?

En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye yükseltildi ve ardından memura ek zam yapılıp yapılmayacağı merak edilmişti fakat henüz memur ara zammı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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